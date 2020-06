Wintour wankelt: ook ‘Vogue’-hoofdredacteur onder vuur in wereldwijd racismedebat

Dat Wintours positie na 32 jaar ter discussie staat, is een gevolg van het wereldwijde debat over racisme. Werknemers van uitgeverij Condé Nast klapten uit de biecht over discriminerende praktijken en salarisongelijkheid. Ze klagen aan dat zowel de inhoud van Vogue als het team dat het blad maakt veel te wit zijn. In 2018 haalde Wintour nog positieve publiciteit door de artistieke regie over cover, interview en bijbehorende fotoshoot van het septembernummer uit handen te geven aan Beyoncé Knowles, die de cover zou sieren. Het resulteerde in een fotografieopdracht voor Tyler Mitchell, die daarmee als eerste en enige zwarte fotograaf in de 127-jarige geschiedenis van het blad een cover mocht schieten. Ook qua covermodellen was de verdeling behoorlijk scheef. In 127 jaar mochten maar 21 modellen met een kleur in hun eentje op de cover staan. Vorig jaar toonde nauwgezet onderzoek van onderzoekscollectief The Pudding aan hoe blank de covermodellen de afgelopen twee decennia waren.

Wintour zat niet stil terwijl ze geschoren werd, maar kwam op 4 juni met een interne verklaring. The New York Post had inzage in die memo en berichtte er vorige dinsdag over op haar entertainmentsite Page Six; Wintour schreef: “Ik weet dat Vogue niet genoeg heeft gedaan om zwarte redacteurs, schrijvers, fotografen, ontwerpers en andere creatievelingen te verheffen en ruimte te geven. Ook wij hebben fouten gemaakt, verhalen en beelden gepubliceerd die pijnlijk of onverdraagzaam waren. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor die fouten.”

Wintour maakte eerder al gevoelige fouten. In 2011 publiceerde ze een ronkend interview met Asma al-Assad, de vrouw van de Syrische dictator Bashar al-Assad, die werd geprezen vanwege haar chic en stijl. Wintour is volgens vele boze modetongen niet alleen door haar gedateerde opvattingen maar ook vanwege haar leeftijd (70) zoetjesaan toe aan pensioen. Wie ook meeroddelt, is haar voormalige rechterhand André Leon Talley, een zwarte man die naar eigen zeggen aan de kant gezet is omdat hij te oud en te dik was. Een paar uur na het nieuws over Wintours excuusmemo liet hij in een Amerikaans radioprogramma weten: “Lady Anna Wintour is een koloniale vrouw. Ze is heel Brits, hautain en heeft overal een vinger in de pap, en ik denk niet dat ze ooit toelaat dat ook maar iets haar witte privilege in de weg staat.”

Wintour is een van de laatste modehoofdredacteuren-oude-stijl. Bij de Britse Vogue werd de langzittende witte hoofdredacteur Alexandra Shulman begin 2017 vervangen door de zwarte Edward Enninful, wat resulteerde in meer medewerkers met kleur en een inclusievere inhoud van het blad. De Amerikaanse Harper’s Bazaar, sinds jaar en dag de grote concurrent van Vogue, maakte afgelopen dinsdag 9 juni – de dag dat ook Wintours memo uitlekte – bekend dat Samira Nasr, een Canadese met een Libanese vader en een moeder uit Trinidad, op 6 juli de nieuwe hoofdredacteur wordt.

Afgelopen vrijdag lieten de hoge bazen van Condé Nast na een lange directiemeeting weten dat Wintours positie ondanks alle luide geruchten over een nakend vertrek geen gevaar loopt. “Er zijn heel weinig mensen op de wereld die zo veel invloed hebben op verandering en cultuur, met betrekking tot de activiteiten van ons bedrijf, als Anna”, verklaarde CEO Roger Lynch. “Ze is hier omdat ze kan helpen de nodige veranderingen voor elkaar te krijgen.”

Een lachertje volgens het kritische en invloedrijke Instagram-account DietPrada, dat een cover maakte met de grote kreet ‘Why won’t she leave?’. Elders op Instagram en TikTok borrelt het ook. Onder de hashtag #VogueChallenge tonen duizenden beelden hoe covers en pagina’s van Vogue US eruit kunnen zien als ze gemaakt zouden worden door en met creatieven van kleur.

