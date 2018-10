Winter is coming: zo hou jij je huid ook tijdens de koude maanden in topconditie Valérie Wauters

25 oktober 2018

16u02

Bron: Byrdie 0 Style Het leek eventjes alsof de zomer voor altijd in het land zou blijven, maar niets is minder waar. De temperaturen duiken steeds verder de dieperik in, waardoor het echt wel tijd wordt om over te schakelen naar een meer winterse skincare-routine.

Wil je komende winter niet hoeven af te rekenen met een compleet uitgedroogde huid en gebarsten lippen? Dan doe je er goed aan om even verder te lezen, want wij delen graag ons ideale plan van aanpak voor een winterproof-velletje.

1. Let op wat je eet

Een mooi uiterlijk begint van binnenuit, en dat is zeker het geval wanneer je last hebt van een droge huid met velletjes. Onze huid wordt immers niet gelukkig van de verwarming die binnen staat te blazen en het plotse temperatuurverschil wanneer je buiten komt. Het is dan ook essentieel om voldoende water te drinken en genoeg gezonde vetten te eten gedurende de dag. Deze houden je huid immers in topconditie. Daarnaast is het zeker ook geen slecht idee om er tijdens de herfst- en wintermaanden extra op te letten dat je voldoende vitamines binnenkrijgt. Niet alleen zorgen deze ervoor dat je immuunsysteem een boost krijgt, je huid zal er ook wel bij varen en er gewoon gezonder uitzien.

2. Besteed extra aandacht aan de keuze van je verzorgingsproducten

Waar we tijdens de zomermaanden met z’n allen kiezen voor een lichte formule voor onze dagcrème, is het tijdens de herfst en winter aan te raden om toch voor het zwaardere materiaal te gaan. Denk hierbij aan rijke crèmes, boordevol antioxidanten of peptiden. Daarnaast zijn verzorgingsproducten met hyaluronzuur ook tijdens de wintermaanden een goede keuze, omdat deze er ook voor zorgen dat je huid langer vocht zal vasthouden.

3. Maak je verzorgingsroutine winterproof

Ben je iemand die tijdens de warme maanden enkel een vochtinbrengende crème gebruikt? Dan is het nu tijd om een tandje bij te steken en ook een serum aan je routine toe te voegen. Serums bestaan meestal uit een combinatie van water, olie, peptiden en nog wat andere speciale ingrediënten en zijn zo geformuleerd dat ze diep in de huid kunnen dringen. Dat is meteen ook waar ze het verschil maken met vochtinbrengende crèmes. Deze dringen meestal niet zo diep door in de huid, en vormen eerder een barrière op de huid om zo het vocht binnen te houden.

Naast een goede dag- en nachtcrème en een serum is ook een scrub geen overbodige luxe wanneer de temperaturen de dieperik induiken. Om je huid gezond en stralend te houden is het immers belangrijk dat je op regelmatige basis exfolieert, zodat je dode huidcellen kunt wegwerken.

Onze toppers om de overgang naar herfst en winter te maken

1. Deze supervoedende variatie op de originele Glow Tonic van Pixi kalmeert roodheden en zorgt ervoor dat je huid er terug fris uitziet, zelfs bij grote temperatuurschommelingen.

Pixi, Rose Tonic, € 11,30 bij cultbeauty.co.uk.

2. Deze allrounder geeft de huid een peeling en bevat tevens een serum met intensief vochtinbrengende eigenschappen.

Eucerin, Hyaluron-Filler, € 39, bij de apotheek.

3. Deze crème zit boordevol collageen, hyaluronzuur en peptiden. Ideaal om je huid een boost te geven tijdens de koude maanden.

Vichy, Liftactiv Collagen Specialist, € 39,95, bij de apotheek.

4. De verfrissende textuur van deze crème werkt als een echte detox voor je huid. Bevat bovendien hyaluronzuur om je huid een echte opkikker te geven.

Biotherm, Skin Oxygen Night Cream, € 53 in de parfumerie.