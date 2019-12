Winnen: 7 x de ‘Bring out your inner beauty Gift Kit' van SELF VW

11 december 2019

08u52 0 Style Leg jij binnenkort een 100% natuurlijk, Belgisch en vegan cadeau onder de kerstboom? Wie een giftbox van SELF cadeau geeft of krijgt kan er zeker van zijn dat hij of zij voor de meest pure ingrediënten kiest die de natuur ons te bieden heeft. Sounds good? Hou je dan vast aan de takken van de (kerst)bomen, want wij mogen maar liefst 7 cadeauboxen weggeven.

Wie wil kennismaken met het merk SELF, of er een geliefde graag mee verwent, doet er goed aan om te kiezen voor de ‘Bring out your inner beauty Gift Kit’. Deze mooie rode box bevat onze favoriete huidverzorgingsproducten in een handig reisformaat, voor een verfrissende en gehydrateerde huid, waar je ook gaat.

De verzorgingsproducten van SELF bestaan uit de meest pure ingrediënten die de natuur ons te bieden heeft: aloë vera, arganolie, kokosolie, shea butter en macadamia. SELF staat daarnaast ook voor tijd maken voor jezelf, jezelf op de eerste plaats durven zetten en voor jezelf zorgen. Bring out your inner beauty!

Dit zit er in de ‘Bring out your inner beauty Gift Kit’:

- All-Day Dreamer Dagcrème (10ml)

- All-Night Starlight Nachtcrème (10ml)

- Boost of Freshness Reinigingsmelk (10ml)

- Boost of Oxygen Facialscrub (10ml)

- Fine Delicate Bodybutter (30ml)

- Soft Luxurious Lipbalm (10ml)

Neem hieronder deel om 1 van de 7 exemplaren in de wacht te slepen: