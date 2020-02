Winnares van modewedstrijd op Netflix toont haar collectie op Net-a-Porter LDC

16 februari 2020

09u22

Bron: Hypebae 0 Style In de Netflix-serie Next in Fashion gaan Alexa Chung en Queer Eye’s Tan France op zoek naar het nieuwste talent in de modewereld. Wie de reeks al gebingewatcht heeft, weet dat de Zuid-Koreaanse Minju Kim de wedstrijd gewonnen heeft. Haar prijs: $ 250.000 én een kledinglijn bij luxewebshop Net-a-Porter. Die kan je nu ook effectief kopen.

Na Project Runway, één van de populairste televisieshows over mode, kwam streamingplatform Netflix met een eigen alternatief: Next in Fashion. Alexa Chung en Tan France presenteerden het programma, dat 10 afleveringen telt. 18 opkomende ontwerpers moesten in die tijd bewijzen dat hun designs de modewereld op z’n kop kunnen zetten.

Minju Kim mag zichzelf de trotse winnares noemen. Ze kreeg niet alleen een flinke geldsom - maar liefst $ 250.000, ongeveer € 230.000 - maar mocht ook een kledinglijn uitbrengen bij Net-a-Porter. Die is vanaf deze week ook verkrijgbaar bij de luxewebshop. Prijzen variëren van € 196 tot € 1.182.

De Zuid-Koreaanse ontwerpster heeft haar lijn gebaseerd op de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo, zo zegt ze zelf. Het resultaat zijn speelse, vrouwelijke items met volumineuze silhouetten. Kijk maar naar haar zijden minijurk of de knalgroene broek met superwijde pijpen.

Het is niet de eerste keer dat Minju Kim een prestigieuze wedstrijd op haar naam mag schrijven. Nadat ze was afgestudeerd aan de modeacademie in Antwerpen, won ze immers ook de H&M Design Award voor aanstormend talent.