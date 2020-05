Winkelketen Gap krijgt wind van voren door ‘Camp Shirt’ Margo Verhasselt

22 mei 2020

15u34 0 Style Kledingketen Gap heeft de bal misgeslagen met een nieuw hemd dat ze verkopen. Het gestreepte hemd doet veel mensen denken aan concentratiekampkleding uit de Tweede Wereldoorlog.

Een hemd van Gap zorgt voor heel wat opschudding op het internet. Mensen zijn gechoqueerd en boos omdat het doet denken aan de kleding die gedragen werd in Auschwitz.

“Dus Gap maakt een wit-grijs gestreept hemd dat me doet denken aan de uniformen uit concentratiekampen en noemt het dan ook nog eens hun ‘Camp Shirt’. Ik weet niet of ik het mis heb, maar er voelt iets heel fout aan”, schreef een Twitteraar. Een andere ging akkoord: “Krijgen we de gele ster erbij of moeten we die er nog zelf opnaaien?”

Gap veranderde daarop de naam van ‘Camp Shirt’ naar ‘Striped Shirt’. “Gap Inc. doet er alles aan om ervoor te zorgen dat onze klanten gerespecteerd worden”, vertelt Gap woordvoerder Annie lee in een e-mail naar the Jewish Telegraphic Agency. “We onderzoeken wat er misliep en komen zo snel mogelijk bij u terug.”