Win: een juwelenset van Victoria voor valentijn redactie NINA

09 februari 2018

14u40 23

Van juwelen gaat ons hart sneller slaan, dus zeker van deze 'In Love' collectie van Victoria, een elegant fijn hartje bezet met zirkonen (in een halsketting en bijpassende oorbellen) doet je het hele jaar door nog nagenieten van valentijn. Een setje is € 59 waard, wij geven er 10 weg!

Meer over Victoria

In Love