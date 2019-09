Win een jurk van Thelma & Louise t.w.v. € 199.00 NINA-redactie

26 september 2019

16u55 0 Style Sinds zaterdag is de herfst officieel in het land, tijd dus om je garderobe herfstproof te maken! Met deze wikkeljurk met ruitpatroon van het Belgische merk Thelma & Louise lukt dat zeker en vast. En het beste nieuws van al: wij geven 3 exemplaren weg. Neem deel aan de wedstrijd hieronder en wie weet win jij er wel eentje!

Dat de ruit één van dé trends van het seizoen is, schreven we eerder al. Op de afgelopen modeweken waren ze te zien in alle vormen en maten en dat heeft ook het Belgische label Thelma & Louise goed begrepen. In de nieuwe herfstcollectie van het merk, ondertussen al de tweede lijn onder de vleugels van Marie Friling en Liza Tanghe die het merk in 2017 overnamen, zien we verschillende prints terugkeren waaronder ook die populaire ruit. Zij staken de onmiskenbare klassieker in het nieuw door te kiezen voor een meer grafische variant met fluo-accenten.

De wikkeljurk - of in modetermen een cache-coeurjurk - is bovendien nog eens enorm flatterend omdat de plooitjes aan de taille de aandacht afleiden van probleemzones zoals een buikje en heupen. Neem hieronder deel aan de wedstrijd en win het exemplaar van Thelma & Louise dat over de toonbank gaat voor € 199.00.