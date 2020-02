Win een jurk van Nicky Vankets in ware Downton Abbey-stijl VW

05 februari 2020

14u54 0 Style Vandaag verschijnt ‘Downton Abbey’ op DVD en Blu Ray. De successerie kreeg enkele maanden geleden een filmisch vervolg op het grote scherm, en dat kan je nu ook vanuit het comfort van je eigen woonkamer bewonderen. Om deze release te vieren mogen wij een jurk (voor jou op maat gemaakt!) weggeven van topontwerper Nicky Vankets.

Het wereldwijde fenomeen Downton Abbey gaat verder als speelfilm. De geliefde familie Crawley en hun onbevreesde personeel bereiden zich voor op het belangrijkste moment in hun leven: de komst van de Britse Royal Family. Dit koninklijke evenement ontketent schandalen, romances en intriges waardoor het aanzien van Downton aan een zijden draadje hangt. Het script is wederom in handen van Julian Fellowes, die de kijker samen met de gehele originele cast mee terug neemt naar de Roaring Twenties.

Alsof de DVD-release nog geen reden genoeg is om helemaal vrolijk te worden, mogen wij ook nog een bijzonder leuke prijs weggeven. Ontwerper Nicky Vankets is immers bereid om speciaal voor de winnaar van onze wedstrijd een volledig op maat gemaakte jurk te ontwerpen, met een maximale waarde van maar liefst € 1.500. Ben jij de gelukkige winnaar van onze wedstrijd? Dan wordt er van jou verwacht dat je binnen het jaar contact opneemt met de ontwerper. Vervolgens mag je in zijn zaak in Hasselt de jurk komen bespreken, waarna er een schets gemaakt wordt en de materialen worden gekozen. Daarna gaat Nicky aan de slag met jouw jurk. De doorlooptijd bedraagt een 8-tal weken van ontwerp tot eindresultaat, met daartussen een tweetal pasbeurten.

Klinkt goed? Neem dan zeker deel aan onze wedstrijd. Meer info over de openingsuren van de Nicky Vankets-boetiek vind je onderaan dit artikel.

Nicky Vankets Hasselt:

Paardenweideweg 1, 3511 Kuringen (Hasselt)

Tel. +32 (0)11 37 84 94 | E-mail: hasselt@nickyvankets.com

Openingsuren:

Maandag: gesloten

Dinsdag: 10:00 – 18:00

Woensdag: 10:00 – 18:00

Donderdag: 10:00 – 18:00

Vrijdag: 10:00 – 18:00

Zaterdag: 10:00 – 18:00

Zondag: gesloten