Wimpers om bij weg te dromen: dit mascaratrucje doet wonderen voor je blik Valérie

20 november 2018

11u02

Bron: Byrdie 0 Style Ellenlange wimpers zoals je ze alleen in mascara-advertenties ziet: we dromen er bijna allemaal van. Dankzij dit handige trucje, rechtstreeks gestolen van de beste make-up artists ter wereld, liggen ze nu ook voor jou binnen handbereik.

Tubetje opendraaien, een paar keer met het borsteltje over je wimpers gaan en klaar. Dat is de manier waarop we allemaal onze mascara aanbrengen. Correctie: bijna allemaal. Top make-up artiesten blijken immers anders te werk te gaan. Zij beperken zich zelden tot slechts één mascara, en gaan met verschillende tubes, formules en borsteltjes aan de slag om de ultieme verleidelijke oogopslag te creëren. Dit is hoe je dat doet.

Voor een mooie krul in je wimpers

Een laagje gewone mascara aanbrengen over een laag waterproof mascara is volgens visagisten de beste manier om wimpers met een eigen willetje toch te dwingen om een mooie krul te behouden. Daarnaast is het ook belangrijk om je wimpers op de juiste manier te krullen. Krul ze met de wimperkruller in een korte, pompende bewegingen in plaats van één keer hard te duwen.

Voor een supernatuurlijke look

Zien de wimpers onder je oog er altijd een beetje gek uit met zwart mascara? Kies dan voor een bruine variant. Door je bovenste wimpers met een zwarte mascara aan te zetten, en je onderste wimpers met een bruine kleur zien je ogen er natuurlijk gedefinieerd uit.

Met een kleurtje

Ben je altijd een beetje geïntimideerd door felgekleurde mascara’s? Geef je wimpers dan eerst een likje zwarte mascara, en zet de puntjes aan met een kleur voor een opvallende oogopslag.

1. Maybelline, Total Temptation Mascara Waterproof, € 12,99 bij Di en Kruidvat.

2. Rimmel London, Scandaleyes Wow-Wing Mascara, € 15,49 bij geautoriseerde Rimmel verkooppunten.

3. Helena Rubinstein, Lash Queen Feline Black Brown Mascara, € 32,50 bij Ici Paris Xl.

4. M.A.C, In Extreme Dimension Mascara in Well-Toned, € 9,90 bij Ici Paris Xl.