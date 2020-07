Wil jij ook naar de ruimte ruiken? NASA ontwikkelt buitenaards parfum Margo Verhasselt

01 juli 2020

Tenzij Elon Musk zijn zin krijgt, zullen de meesten van ons nooit naar de ruimte reizen. Op zoek naar the next best thing? Dan kan je nu een vleugje ruimte in een flesje kopen.

In 2008 nam NASA de chemicus Steve Pearce onder de arm met als opdracht de geur van de ruimte namaken. Zo zouden astronauten voor hun reis weten wat hen te wachten stond. Pearce werkte vier jaar aan een parfum dat tot nu toe alleen voor intimi beschikbaar was.

Maar dankzij ‘doorzettingsvermogen en veel geluk’ kreeg een team de geur in handen. Zij lanceren nu een Kickstarter-campagne om ‘Eau de Space' in de handel te krijgen. De campagne zamelde al zo’n 80.000 euro in.

Gebakken steak en rum

Volgens astronauten valt de geur van de ruimte te vergelijken met ‘gebakken steak, frambozen en rum’. Zelf een flesje in handen krijgen? Dan moet je amper 15 dollar (zo’n 13 euro) aan het project doneren.