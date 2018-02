Wil je er aantrekkelijker uitzien? Ga dan in een groep staan, tipt deze studie ND

24 februari 2018

12u22

Bron: Daily Mail 1 Style Sta geen uren te twijfelen over het juiste jurkje of make-up voor vanavond, de makkelijkste tip om er beter uit te zien komt van de Australische Flinders University. Dames die in een groepje staan, zien er automatisch beter uit dan wanneer ze op zichzelf staan, los van je looks in het algemeen. Het"cheerleader-effect", zo werd dit fenomeen eerder al gedoopt.

"Wil je er aantrekkelijker uitzien, ga dan in een groep staan," tipt hoofdonderzoeker Daniel Carragher van de Australische Flinders University. Het zogenaamde "cheerleader-effect" werd al benoemd in een studie van de universiteit van Californië in 2013, maar een Australische groep onderzoekers wilden nagaan of die theorie nog steeds overeind blijft.

In hun studie werd aan 130 deelnemers gevraagd om foto's van vrouwengezichten te beoordelen op een schaal van 0 tot 100, gaande van zeer onaantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk. De foto's van de gezichten stonden afwisselend alleen of tussen andere mensen. "Gezichten werden significant vaker als aantrekkelijk bestempeld als ze tussen andere gezichten stonden," legt Carragher uit. In welke volgorde de gezichten stonden, maakte niet uit voor de onderzoeksresultaten.

De verklaring? Onze hersenen maken automatisch een algemene indruk van iets dat we zien. Als we een hele groep voor ogen zien, maken we een gemiddelde indruk van iedereen samen. Ga je iemand individueel beoordelen, dan vallen kleine imperfecties sneller op en zijn we kritischer. Omring je dus door een grote groep vrienden en vriendinnen vanavond, en je ziet er ongetwijfeld fantastisch uit.