Exclusief voor abonnees Wij spraken vorig jaar de overleden modefotograaf Peter Lindbergh: “Op mijn sterfbed zal ik niet denken aan al mijn bezittingen en verwezenlijkingen, maar aan mijn familie” David Devriendt

04 september 2019

16u04 0 Style De Duitse modefotograaf Peter Lindbergh is dinsdag op 74-jarige leeftijd overleden. Hij maakte de supermodellen in de jaren negentig groot en kreeg al elke beroemdheid voor zijn lens. Maar o wee als je nog maar de woorden Photoshop uitsprak. Aan saaie perfectie en lege glamour had hij een broertje dood. Wij hadden vorig jaar een geanimeerde tête-à-tête met hem. Lees hieronder het interview nog eens terug.

Hij leek wel een grumpy old man, als je hem in levenden lijve zag en vooral hoorde, want Peter Lindbergh nam geen blad voor de mond als hij het had over modefotografie, meer dan veertig zijn vak en zijn passie. Hij was faliekant tegen photoshoppen, haatte perfecte supermodellen en van glamour kreeg hij het al helemaal op zijn heupen. Te saai, te leeg. Hij stripte vrouwen – en niet van de minste – vaak van alle opsmuk, en toonde liever hun ware ziel. Zo vocht hij de tirannie van de perfectie. Maar dat was maar één kant van hem: zelfs als hij beet in de hand die hem voedde, deed hij dat met alle charme. En gelukkig voor ons had hij het ook niet al te hoog op met de tijd. De afgesproken vijftien minuten, tijdens een signeersessie in de Brusselse Taschenwinkel, werden er dertig.

Je handelsmerk is om nooit gezichten en lichamen te retoucheren. Vanwaar dat categorieke verzet?

“Door foto’s massaal te manipuleren en te bewerken zijn we zo gewend geraakt aan celebrity’s die helemaal ontdaan zijn van hun menselijkheid, en toch beschouwen we ze als echt. Dat spoort niet. Elke rimpel, elke frons wordt vakkundig weggegomd tot er in mijn ogen alleen maar vlakheid ontstaat. Voor mij is echte schoonheid jezelf omarmen, met al je onvolkomenheden en onzekerheden.”

Voor de beroemde naaktkalender van Pirelli en je boek ‘Shadows on the Walls’ liet je in 2017 veertien wereldberoemde actrices heel kwetsbaar poseren. Vaak worden ze gezien als godinnen, jij toont ze als vrouw.

“Het was nochtans niet gemakkelijk. De Pirellikalender staat bekend voor meisjes in hoge hakken, maar die richting wou ik niet opgaan. Er moest iets meer achter zitten. Ik heb alle vrouwen persoonlijk opgebeld. Normaal zouden vijf op de tien dan nee zeggen omdat ze er altijd en overal fabulous willen uitzien, drie op de tien zouden bedanken omdat hun agenda het niet toelaat, maar nu zegden ze alle veertien onmiddellijk ja. Ze wilden allemaal komaf maken met het glamoureuze beeld dat van hen al te vaak wordt opgehangen, en vonden het verfrissend om eens hun ware aard te laten zien in plaats van een geproducete, fake versie van hun veertig- of vijftigjarige zelf. Kate Winslet stond er zelfs op dat haar handen gefotografeerd werden, hoewel die in een oogopslag de leeftijd van een vrouw verraden.”

Wie is jouw favoriete celebrity om mee te werken?

“Ik kan dat onmogelijk zeggen, I love them all. De meeste ken ik al jaren en we zijn zulke goede vrienden. Wat ik wel kan delen, is dat ze allemaal hetzelfde zijn. Natuurlijk zijn er nuances – de ene heeft blauwe ogen, en de andere bruine – maar in wezen hebben ze allemaal hun complexen en onzekerheden. Na haar shoot kwam Nicole Kidman naar me toe, om te vragen of we hier echt mee gingen doorgaan. Het is zo dubbel: aan de ene kant willen ze niets liever dan zich blootgeven, en tegelijk zijn ze bang. Ze kunnen de meest uiteenlopende personages zonder gemak spelen, maar zichzelf zijn, dat vinden ze heel moeilijk.”

