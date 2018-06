Wij gingen op zoek naar de leukste outfitinspiratie voor de festivalzomer Liesbeth De Corte

07 juni 2018

14u06 1 Style De festivalzomer komt er aan, en dat betekent dat veel muziekliefhebbers stiekem ook al hun looks aan het plannen zijn. Om jullie een handje te helpen, trokken we naar Primavera Sound Festival in Barcelona om de modetrends te spotten. Graag gedaan!

Two Piece

Past deze T-shirt wel op mijn broek? Dankzij de two piece-tend heb je een pak minder denkwerk bij het selecteren van je outfit. Even leuk als de jumpsuit, al heeft deze outfit nog een extra voordeel: je moet je niet compleet uitkleden als je een bezoek brengt aan het kleinste kamertje.

Color pop with some sunnies! These were only $5 on Amazon! #Coachella2018 Een foto die is geplaatst door null (@festfashions) op 04 jun 2018 om 06:38 CEST

Transparant

Zo extreem als Kim Kardashian hebben we niemand zien rondlopen op Primavera Sound, maar doorkijkstofjes waren er wel à volonté. Van rokjes tot truitjes: doorkijk is het nieuwe sexy.

s u n s e t . . #hasidoincreible #primaverasound #barcelona #inlove Een foto die is geplaatst door null (@mariajesus________) op 03 jun 2018 om 21:58 CEST

Een foto die is geplaatst door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 02 jun 2018 om 22:33 CEST

Glitter

Eerder schreven we al dat glittermake-up een van de grootste festivaltrends is van de zomer, maar ook je outfit mag de komende maanden fonkelen.

|| Mijn broer @somers_yannick 💙 & I @primavera_sound captured by @saverice 🤙🏽|| #gang Een foto die is geplaatst door null (@timonthegram) op 05 jun 2018 om 20:17 CEST

Klaar voor het strand

Misschien ligt het aan het feit dat Primavera Sound aan het strand gelegen is, maar we zagen massaal veel dames rondparaderen met een badpak. Mét of zonder broek.

Jeansjas

Het jeansjasje blijft een winner. Het past werkelijk op elke outfit en komt perfect van pas om je ’s avonds lekker warm te houden.

Ya puedes encontrar en nuestros Stories el TOP LOOKS BUTTONER que arrasaron este fin de semana en el #PrimaveraSound ¡Descubre de dónde son las prendas e inspírate para la temporada festivalera! 🌈✨ Een foto die is geplaatst door null (@) op 04 jun 2018 om 20:35 CEST

Piepkleine zonnebril

De accessoiretrend voor de festivalzomer? De ieniemienie zonnebril. Durvers kunnen het combineren met Buffalo's, voor een complete nineties look.

Andere accessoires die we gespot hebben: de fanny pack, perfect om je bril in te bewaren als de zon zich verschuilt achter de wolken. Én kleine zijden sjaaltjes. Bij warm weer kan je het om je haar knopen voor wat verfrissing, ’s avonds is het lekker warm.

why can’t real life be festival life #primaverasound #primaverasound2018 Een foto die is geplaatst door null (@merieljoni) op 05 jun 2018 om 19:48 CEST

Helemaal hippie

Van de bloemetjesjurk tot de ronde zonnebril met gekleurde glazen: ook met een hippielook kan je niets mis doen.

Strike a pose @primavera_sound ✨ Picture by @bigiacoia #PrimaveraSound #festival #Barcelona Een foto die is geplaatst door null (@kunnahaan) op 06 jun 2018 om 18:53 CEST