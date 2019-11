Wie is Virgil Abloh, de man die een heuse stormloop veroorzaakte in IKEA-winkels vandaag Timon Van Mechelen

07 november 2019

14u39 0 Style Er werd gekampeerd, getrokken, geduwd en heel hard gelopen voor de IKEA-collectie Markerad die vandaag werd gelanceerd in de Belgische winkels van de Zweedse woonwinkel. In minder dan een uur waren bijna alle artikelen uitverkocht en nu al worden heel wat stuks aan een veelvoud van de prijs op tweedehandssites aangeboden. Wat maakt de collectie zo bijzonder? Eén naam: Virgil Abloh.

Een kassabon als vloerkleed, een driedimensionale spiegel en de Mona Lisa als lamp. Het is een greep uit de productcollectie die de Amerikaanse modeontwerper, kunstenaar en dj Virgil Abloh heeft ontworpen voor IKEA. Eerder ontwierp Abloh al tapijten voor het Zweedse woonwarenhuis die in erg gelimiteerde oplage verkocht werden.

Abloh zegt met zijn uit 15 producten bestaande Markerad-collectie te mikken op jongvolwassenen die op zoek zijn naar een statement voor hun eerste woning: “Ik hoop dat de producten humor en ironie in huis brengen en tegelijkertijd blijvende emotionele waarde toevoegen aan hun interieur.” De collectie bestaat uit basisproducten, waaronder een tafel, stoel, kleden en een klok. Ook Ablohs handelsmerk, de aanhalingstekens die hij vaak rond woorden op zijn producten plaatst, ontbreken niet. “WET GRASS” staat in witte letters op een kunstgrastapijt.

Waarom die stormloop?

Virgil Abloh, die opgroeide in Chicago en ingenieur-architect is van opleiding, was tot een paar jaar geleden verantwoordelijk voor het artwork en de look van het merk Kanye West, wat zich vertaalde in albumcovers, tournees en merchandise. Hij had ook al zijn eigen modezaak RSVP Gallery in Chicago en vloog als dj de wereld rond. Toch vergaarde hij pas écht beroemdheid bij het grote publiek toen hij in 2012 zijn eigen kledinglabel Off-White oprichtte.

Naar het voorbeeld van zijn grote held, onze landgenoot Raf Simons, wilde hij de muur tussen high fashion en streetwear slopen en dat lukte hem nog eens ook. In 2014 stelde hij zijn eerste vrouwencollectie voor op Paris Fashion Week en dat leverde hem meteen een nominatie op voor de prestigieuze LVMH-prijs. Het bracht hem in contact met alle belangrijke namen in de modewereld, die als een blok vielen voor zijn baggy broeken met witte verfstrepen op, bomberjacks met legerprint, hoodies met woorden op tussen de eerder genoemde dubbele aanhalingstekens en lange truien. Al snel lagen zijn ontwerpen in de rekken van bijvoorbeeld Dover Street Market in New York en Harrods in Londen, prijzige winkels die het neusje van de zalm op modegebied presenteren.

Lees verder onder de foto.

Toen Off-White in 2017 een samenwerking aanging met Nike, waarvoor 10 bestaande sneakers van het label in een nieuw jasje gestoken werden onder de noemer ‘The Ten’, ging de populariteit van het merk helemaal door het dak. De sneakers met telkens een oranje label aan bevestigd, werden maandenlang door celebs geteased op Instagram waardoor ze alleen maar extra gewild werden. Ze gingen over de toonbank voor om en bij de € 200, maar worden nog steeds voor meer dan € 1.000 doorverkocht op tweedehandssites.

Louis Vuitton

In 2018 werd Abloh dan aangesteld als artistiek directeur van modehuis Louis Vuitton, waar hij verantwoordelijk is voor de herencollectie. Hoewel de modepers aanvankelijk kritisch was over een streetwearontwerper aan het hoofd van een klassiek modehuis, werd zijn eerste collectie(s) goed onthaald. Onder andere Rihanna en de hele Kardashian-familie zaten op de eerste rij, rappers Playboi Carti en Kid Cudi liepen mee in de show. Na afloop vielen Abloh en Kanye West elkaar huilend in de armen van ontroering. En het modehuis tekende ook nog eens een forse stijging op in verkoop.

Omdat het lijkt of alles wat Abloh aanraakt in goud verandert, zijn IKEA en Nike overigens niet de enige merken die Abloh inlijfden in het verleden. Zo werkte hij de afgelopen 2 jaar ook al samen met Champion, Le Bon Marche, Selfridges, SSENSE, KM20, TheDoubleF, Gore-Tex, Browns, Timberland, Burton, Jimmy Choo, Chrome Hearts, Vivendii, Rimowa, Hirshleifers, Kith, Equinox, A-Cold-Wall, Burton, Grog, Sunglass Hut en zelfs McDonald’s. Recent ontwierp hij nog de trouwjurk van Haily Bieber waar we hier al over schreven.