Wie is Martin Margiela? Nieuwe docu zoomt in op mysterieuze Belgische ontwerper (maar toont zijn gezicht niet) Liesbeth De Corte

13 mei 2020

15u25 0 Style De meest geheimzinnige ontwerper aller tijden. Zo wordt Martin Margiela ook wel genoemd. Veel modefanaten keken dan ook reikhalzend uit naar de documentaire ‘In His Own Words’, over het leven van de Belg. Sinds vandaag is die ook in ons land te bekijken.

Namen als Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier en Donatella Versace kent iedereen. Ze zijn niet alleen bekend dankzij hun werk voor grote modehuizen, maar hebben een status bereikt die die van beroemde Hollywoodsterren evenaart. Iemand die absoluut niet in dat rijtje past: Martin Margiela. Zijn ontwerpen zijn even bewonderenswaardig en toch doet hij niet bij Jan en alleman een belletje rinkelen. Laat staan dat je er een gezicht op kunt plakken.

Op zich is dat niet zo vreemd, want er bestaan amper foto’s van Margiela. Wie hem zoekt op Google, vindt maar een handvol oude kiekjes. Interviews geeft de man zelden. En die geheimzinnigheid trok hij als designer ook door naar z’n modeshows: modellen stuurde hij maar al te vaak onherkenbaar de catwalk op, met een masker, een sluier of een wilde haardos voor de ogen.

Zelfs de stem werd vervormd

Om maar te zeggen: het is straffe kost dat onze landgenoot instemde om mee te werken aan de documentaire ‘Martin Margiela: In His Own Words’. Enkele jaren geleden verscheen er al eens een docu over de 63-jarige Limburger, maar daarin had hij zelf geen bijdrage geleverd. Er kwamen alleen collega’s aan het woord.

Wie gehoopt had om fashion’s most invisible man nu eindelijk te zien te krijgen, komt bedrogen uit. Alleen zijn handen komen even in beeld. Grappig weetje: zelfs zijn stem is licht vervormd. Dat was een eis van Margiela, vertelt regisseur en producer Reiner Holzemer, omdat hij zo anoniem mogelijk wou blijven.

(Lees verder onder de video.)

Margiela stampte in 1988 het gelijknamige Belgische modelabel Maison Margiela (eerst Maison Martin Margiela) uit de grond, nadat hij afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie en wat ervaring opgedaan had bij Jean Paul Gaultier. Met zijn eerste show wist hij meteen een grote indruk te maken omdat hij zo anders omging met mode. Zo had hij bijvoorbeeld tweedehandsstukken uit elkaar gehaald om daar met nieuwe stoffen een nieuw en uniek stuk van te maken. Het is onder andere voor die deconstructie- en reproductietechnieken dat hij zo bekend werd.

In 2008 verdween Margiela definitief van het toneel. Het merk werd daarna een tijdje gerund door een vijftigkoppig anoniem designerteam, dat steevast in witte laboratoriumjassen op de shows verscheen. In 2012 ontwierpen zij een collectie in samenwerking met de Zweedse modeketen H&M, wat ervoor zorgde dat ook het grote publiek het Belgische merk leerde kennen. Twee jaar later nam enfant terrible John Galliano het roer over. Een groter contrast lijkt haast niet mogelijk met de schuwe Martin Margiela, maar de collecties van Galliano krijgen al bij al positieve commentaren en ook qua verkoop doet het merk het lang niet slecht.

De documentaire kan je vanaf vandaag online bekijken via verschillende platformen: dalton.be, Cinema bij je thuis, Proximus en UniversCiné.