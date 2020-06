Wie erfde de miljoenen van mode-icoon Karl Lagerfeld? Margo Verhasselt

04 juni 2020

16u10 0 Style Bij zijn overlijden vorig jaar liet modeontwerper Karl Lagerfeld een fortuin na. Wat is er met die 180 miljoen euro gebeurd? Ging alles echt naar zijn geliefde kat Choupette, zoals her en der wordt gezegd? Of kregen zijn familie en vrienden tóch een deel van de koek? De Franse krant Le Parisien ontdekte zeven erfgenamen.

Op 19 februari 2019 ging er een schok door de modewereld. Kaiser Karl was niet meer. Het ging al een tijdje niet goed met de gezondheid van de excentrieke ontwerper. En hij had z’n leeftijd, natuurlijk. Karl Lagerfeld was tot aan zijn dood op z’n 85ste nog creatief directeur bij Chanel en Fendi, én hij had zijn eigen modelabel Karl Lagerfeld.

Bij z’n overlijden liet Lagerfeld zo'n 180 miljoen euro na. Omdat hij nooit getrouwd was en geen kinderen had, bleef het voor de buitenwereld gissen waar zijn geld naartoe zou gaan. Het was zelfs niet duidelijk of er überhaupt een testament was.

Le Parisien heeft nu ontdekt dat de ontwerper zijn fortuin onder zeven close vrienden verdeelde. Eén van hen is het Franse topmodel Baptiste Giabiconi (30), de chouchou van Karl. Maar zoals zo vaak het geval is, zorgt ook deze erfenis voor ruzies bij de nabestaanden. Want Baptiste, die zichzelf de ‘spirituele zoon’ van Karl Lagerfeld noemt, wil blijkbaar een groter deel van de koek. Dat is dan weer niet naar de zin van Sébastien Jondeau, meer dan 20 jaar Lagerfelds trouwe chauffeur, bodyguard en manusje-van-alles.

Andere erfgenamen zijn Karl Lagerfelds 12-jarige petekind Hudson en z’n vader Brad Kroenig, zijn communicatieadviseur Caroline Lebar en Jake Davis, een bevriend model.

En natuurlijk is Choupette niet vergeten, de witte Birmaan die Karl Lagerfeld overal mee naartoe nam. Haar verzorgster kreeg een mooie som toebedeeld, op voorwaarde dat ze ervoor zorgt dat de kat haar luxeleventje kan voortzetten. Al het geruzie over geld zal Choupette worst wezen. Zolang ze maar op tijd haar brokjes krijgt....