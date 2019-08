When fashion meets gaming: onlinespelletjes als Fortnite lanceren steeds vaker betalende virtuele kleding Nele Annemans

31 augustus 2019

15u57 0 Style Binnen enkele dagen zijn ze waarschijnlijk weer gespreksonderwerp nummer 1 op menige speelplaats. Onlinegames als The Sims en in het bijzonder Fortnite zijn immers al een tijdje razend populair en sinds kort kan je je favoriete gamepersonages ook in merkkleding stoppen.

Liefhebbers van de immens populaire onlinegame Fortnite kunnen al sinds enkele maanden hun favoriete personages een paar hippe sneakers aanmeten. Zo lanceerde de game de ‘Fortnite Nike Air Jordans’. Hoeveel je voor die virtuele sneaker neertelt? 13 euro om precies te zijn. En die hippe kleding blijkt aan te slaan. Net zoals op de schoolplaats willen de kinderen die het spel spelen er immers zo hip mogelijk bijlopen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Maar niet alleen Fortnite springt op de fashionkar, ook The Sims lanceerde al een modesamenwerking. Zij hebben namelijk hun krachten gebundeld met modehuis Moschino voor een Moschino x De Sims capsulecollectie die verkrijgbaar is in geselecteerde Moschino-winkels. Maar daar stopt het verhaal niet. Voortaan kan je immers je favoriete Sims-personage er ook bij betrekken door hem in een Moschino-pull te stoppen.

Dat onlinegames en de modewereld elkaar steeds vaker opzoeken blijkt ook het grote aantal modemerken die hun kleding en accessoires virtueel aanbieden op modespelletjes. Zo kan je ondertussen al kleding en accessoires van Karl Lagerfeld, Calvin Klein en Balmain op fashiongames als ‘Covet Fashion’ en ‘Kim Kardashian: Hollywood’ vinden en kopen voor je avatar. Via die weg proberen de merken ook échte kleding en accessoires van de hand te doen aan de spelers.