Werknemers van Estée Lauder eisen dat erfgenaam en Trump-aanhanger ontslag neemt Liesbeth De Corte

09 juni 2020

14u32

Bron: Bloomberg 2 Style Werknemers van Estée Lauder, een van de grootste beautybedrijven ter wereld, vinden dat Ronald Lauder (76) moet opstappen. Ronald is de zoon van de oprichtster en dus erfgenaam van het cosmeticaconcern. Momenteel ligt hij zwaar onder vuur door z'n openlijke steunbetuigingen aan de Amerikaanse president Donald Trump.

Meer dan honderd medewerkers van Estée Lauder hebben in een open brief gevraagd om Ronald Lauder te bannen uit het bedrijf. Ze zijn niet te spreken over zijn financiële donaties aan Donald Trump, en ze vinden dat de Amerikaanse president misplaatst reageert op het politiegeweld en de protestacties naar aanleiding van de dood van George Floyd.

“De betrokkenheid van Ronald Lauder bij Estée Lauder beschadigt de waarden van ons bedrijf, onze relatie met de zwarte gemeenschap en die met onze zwarte collega’s”, zo staat er in de brief.

Ronald, de zoon van Estée en Joseph, zit sinds 2016 in de raad van bestuur. Daarnaast is hij een republikein, heeft hij gestudeerd met Trump en schonk hij al meer dan 1,6 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 1,4 miljoen euro) aan politieke organisaties die pro-Trump zijn.

Eerder deze week plaatste Estée Lauder een zwarte foto op Instagram, en claimde het bedrijf tegen racisme en geweld te zijn. De cosmeticareus doneerde ook 1 miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro) aan goede doelen die zich inzetten tegen racisme.

Of Ronald Lauder ook effectief z’n biezen moet pakken, blijft koffiedik kijken. Waarschijnlijk niet. Want ondertussen heeft een woordvoerder van Estée Lauder laten weten dat elke werknemer z’n eigen politieke keuzes mag maken, en dat die geen weerspiegeling zijn van de waarden van het bedrijf. “Deze week hebben meerdere mensen gevraagd of één lid van de Lauder-familie de waarden en principes van onze organisatie weerspiegelt. Het antwoord is neen.”