Werknemers Prada moeten cursus volgen na beschuldigingen racisme Margo Verhasselt

06 februari 2020

11u09 0 Style Werknemers van Prada moeten een ‘sensitivity training’ volgen nadat ze van racisme beschuldigd werden.

Flashback naar december 2018: het luxelabel kreeg de wind van voren nadat ze hun ‘Pradamalia’-figuren in een etalage plaatsten in hun winkel in New York. Wat was het probleem? De figuurtjes hadden veel weg van aapjes die een blackface opgeschilderd kregen.

Prada loste het probleem vlotjes op door de poppen uit het zicht te halen en een statement met excuses de wereld in te sturen. Het ging volgens hen om ‘verzonnen wezens’ die ‘geen referentie hadden met de echte wereld en al zeker niet met blackface’.

Op 4 februari sloot Prada een deal met de New York City Commission over mensenrechten. Daarmee stemt het Italiaanse modehuis in dat al hun werknemers uit the Big Apple, waaronder Miuccia Prada zelf, een cursus zullen volgen waarin ze leren hoe ze met minderheden moeten omgaan.

Daarnaast wordt Prada’s omgang met diversiteit en inclusiviteit de komende twee jaar in het oog gehouden door een externe partij. En het bedrijf moet binnen dit en 120 dagen een ‘diversity en inclusion officer’ aanduiden.

