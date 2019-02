Wereldkankerdag: Belgisch make-upmerk geeft beautytips voor chemopatiënten Timon Van Mechelen

04 februari 2019

10u45 53 Style De diagnose kanker en de bijhorende behandelingen zijn niet alleen fysiek en mentaal erg zwaar, ze hebben ook invloed op het uiterlijk van de patiënt. Een chemokuur zorgt vaak voor haar- en wenkbrauwuitval en verandert de huid die bleek, broos en kwetsbaar wordt. Daarnaast krijgen sommige mensen plots allergische reacties op producten of ingrediënten waar ze in het verleden nooit last van hadden. Het Belgische make-upmerk Cent Pur Cent wil daarvoor met zijn natuurlijke producten een oplossing bieden. We vroegen enkele tips aan oprichtster Caroline Rigo.

“Ik werk al vijftien jaar als make-upartiest voor BV’s en andere klanten. Daardoor merkte ik dat steeds meer mensen met allergieën, intoleranties en andere gevoeligheden kampen, en dat make-up dat alleen maar erger in plaats van beter maakt. Omdat ik ook zelf last heb van uitslag, heb ik twee jaar en half geleden Cent Pur Cent opgericht. Minerale make-up die dankzij de pure samenstelling geschikt is voor de meest gevoelige huidjes”, vertelt Caroline.

“Kankerbehandelingen maken de huid veel gevoeliger, dunner, droger en ook roder. De meeste kankerpatiënten kunnen nog amper iets van make-up verdragen, omdat die hun huid zo doet jeuken en branden. En dat terwijl make-up je net zo goed kan laten voelen. Omdat ik er steeds meer vraag naar kreeg, heb ik mijn poeders en lipsticks laten onderzoeken door dermatologen. Ik heb dan enkele specifieke ingrediënten eruit gehaald, waarna de producten officieel goedgekeurd werden door het ziekenhuis en geschikt werden bevonden voor kankerpatiënten.”

Enkele tips

Er wordt weleens gezegd dat wenkbrauwen het belangrijkste kenmerk van je gezicht zijn, geen wonder dus dat kankerpatiënten het moeilijk hebben als ze die verliezen. Maar als je helemaal geen wenkbrauwen hebt, is het knap lastig om wenkbrauwen te tekenen die er iets of wat natuurlijk uitzien. “Zelfs voor professionele make-upartiesten zijn wenkbrauwen moeilijk, laat staan als je weinig ervaring met schmink hebt. Ik raad daarom aan om met een poeder te werken. Dat geeft een heel natuurlijk en zacht effect en je kunt er minder snel mee overdrijven.”

“Verder is het belangrijk om een voedende dagcrème te gebruiken, die je arts of apotheker je heeft voorgeschreven. Om die typische grauwe en bleke teint tegen te gaan, gebruik je het best een losse minerale poederfoundation. Die van Cent Pur Cent bevatten als een van de weinigen op de markt geen talk, waardoor ze de huid hydrateren in plaats van ze uit te drogen. Gebruik ook niet te veel. Een klein beetje geeft al een mooie dekking. Een extra voordeel: het is heel gemakkelijk en snel. Dus zelfs als je moe bent en geen zin hebt, kun je er in amper een minuut al beter uitzien.”

Gratis workshops

Om vrouwen met kanker te tonen dat ze zich ook tijdens hun behandeling kunnen maquilleren, startte Cent Pur Cent in het voorjaar met het organiseren van gratis workshops in inloophuizen voor mensen met kanker. Tijdens een sessie van anderhalf uur leert een visagiste de dames hoe ze zich kunnen opmaken met de minerale make-up van het merk. In het najaar worden meer workshops gepland in het inloophuis Erika Thijs in Hasselt.

Meer info: centpurcent.com.