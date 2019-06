Wereld Oceaan Dag: steeds meer merken maken mode van plastic afval Timon Van Mechelen

08 juni 2019

09u50 0 Style Sinds 2009 wordt op 8 juni Wereld Oceaan Dag gevierd, een dag die alleen maar actueler en actueler lijkt te worden. Want hoewel het initieel begon om stil te staan bij al het moois wat de oceaan te bieden heeft, wordt die steeds meer overschaduwd door de gigantische soep plastic afval die er in ronddrijft. Ook modemerken zijn bezorgd en dat uit zich in tal van initiatieven. Een aantal knappe voorbeelden op rij.

Op onze Belgische stranden wordt er jaarlijks 67 ton afval opgeruimd, waarvan meer dan 95% plastic is. Per kilometer strand komt dat ongeveer neer op zo’n 100 kg afval. Als we niks ondernemen, zwemt er tegen 2050 meer plastic afval in zee rond dan vis, aldus VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Het probleem met deze gigantische plasticsoep is dat de elementen van plastic wel in kleinere stukjes afbreken, maar nooit helemaal verdwijnen. Die plasticdeeltjes worden opgegeten door vissen en kwallen, die vervolgens opgegeten worden door grotere dieren zoals vogels en haaien. Sommige dieren overlijden meteen, anderen wachten een trage vergiftigingsdood. Verder beïnvloeden de deeltjes ook het bodemleven van de zeeën zelf.

Als je het dan over plastic hebt, moet je trouwens niet alleen denken aan de gangbare voorbeelden zoals water- en frisdrankflessen die worden weggesmeten. Ook synthetische kledingstukken laten bijvoorbeeld minuscule plastic vezels los bij het wassen en je raadt al waar die in terecht komen. De mode-industrie wordt niet voor niets ‘een van de meest vervuilende industrieën ter wereld’ genoemd. Aangezien plastic niet afbreekbaar is, moet het worden vernietigd en dat heeft op zijn beurt dan weer aanzienlijke consequenties voor het milieu. Of het kan natuurlijk een tweede leven krijgen in de vorm van recyclatie en het is daar waar meer en meer modemerken op inspelen. Een aantal voorbeelden:

Wolford

Eerder maakte het Oostenrijkse beenmodemerk Wolford al een volledig recycleerbare collectie, tegenwoordig maken ze ook panty’s van Econyl garen die gemaakt zijn van gerecycleerde visnetten en ander nylonafval. Ze sloegen daarvoor de handen ineen met de Italiaanse Aquafil Group dat zich inzet voor het maken van hoogwaardige maar duurzame nylonvezels. Het leuke is dat de panty’s er even modieus en kwalitatief uitzien als de andere in de collectie, maar dat ze wel een initiatief ondersteunen dat zich inzet voor herstel van het grootste milieusysteem op aarde; de oceaan

De Aquafil tights & Aquafil socks zijn vanaf 15 juni verkrijgbaar online en in de Wolford winkels.

Wrangler

Aangezien jeans doorgaans van katoen wordt gemaakt, valt er daar niet heel veel in te recycleren. Toch doet het Amerikaanse jeansmerk Wrangler zijn uiterste best om zich in te zetten voor onze oceaan. Ten eerste hebben ze het verfproces Indigood gelanceerd waarvoor helemaal geen water gebruikt moet worden, wat 60% minder afval oplevert en waarvoor ook nog eens 60% minder energie wordt gebruikt. Ze stellen dat proces ook open voor andere merken, zodat iedereen die wil zijn of haar kleren duurzamer kan verven. Daarnaast organiseren ze vandaag ook in samenwerking met Port of Antwerp een grote plasticschoonmaak in het Antwerpse havengebied om alle flesjes, blikjes en ander vuil op te rapen.

Wie meer informatie over de cleanup wil, kan daar hiervoor terecht. De tocht duurt tot 12u.

Timberland

Timberland zet zich al jaren in om hun schoenen op een meer duurzame manier te produceren, maar met de ReBOTL collectie tillen ze hun voornemens nog een trapje hoger. De zolen van de sneakers van die collectie zijn namelijk voor 50% gemaakt van gerecycleerde PET-flessen. De stof is dan weer volledig gemaakt van een materiaal dat daarna gerecycleerd kan worden en afbreekbaar is. Het merk heeft sinds 2009 al het equivalent van 310 miljoen plastic waterflesjes kunnen hergebruiken in hun collecties.

De ReBOTL collectie is nu online en in de winkels te koop.

JBC

Ook in de Belgische modewereld wordt aan de oceaan gedacht. De Belgische keten JBC doet eveneens al jarenlang inspanningen om onze kleerkast te vergroenen, onder meer met het eco-huislabel I AM. Deze duurzame modelijn maakt enkel gebruik van ecologische materialen en wordt geproduceerd met een zo laag mogelijke milieu-impact. De nieuwste telg in de I AM collectie werd toepasselijk I AM Ocean gedoopt. “Hiermee willen we echt even stilstaan bij de negatieve gevolgen van de plasticsoep in onze oceanen”, zegt Valerie Geluykens, Corporate Social Responsibility Manager bij JBC. De slogans op de T-shirts winden er geen doekjes om: ‘Less plastic, more ocean life’. Voor de collectie werd onder andere gewerkt met biokatoen en ook gerecycleerde materialen.

De I AM Ocean collectie is nu te koop in de winkels en op de webshop.

O’Neill

Het idee voor O’Neill ontstond letterlijk op een surfplank in het water, geen wonder dus dat het surf-, sneeuw- en lifestylemerk de oceaan een warm hart toedraagt. Eén van de doelen die te lezen staat op de website van het merk is dan ook om de oceaan even proper achter te laten als toen het label opgestart werd in 1952. Dat doen ze onder meer door Bionic draden te gebruiken voor hun kleren, waarin onder andere gerecycleerd plastic is verwerkt.

oneill.com.

Arket

Ook de Zweedse keten Arket zet zich in voor de oceaan, met een duurzame zwemcollectie waarvoor net als bij Wolford gebruik is gemaakt van Econyl garen. De keten vervaardigd zijn zwemcollecties daar trouwens al van sinds de opstart in 2017. Er zijn verschillende items voor zowel mannen als vrouwen. Ook die andere keten binnen de H&M-groep Weekday lanceerde begin maart trouwens nog een 100% duurzame collectie, waarin onder andere ook gerecycleerd plastic afval werd verwerkt.

De collectie is online en in de winkels van Arket in Brussel en Antwerpen te koop.