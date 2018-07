Wel sproeten, geen pigmentvlekken: hou je huid egaal in de zomer Eva Van Driessche

16 juli 2018

15u02 1 Style Een neus vol sproetjes staat superleuk in de zomer, maar bruine pigmentatievlekken zijn een stuk minder charmant. Ze verouderen je nog meer dan rimpeltjes. Hoe kan je genieten van de zon én je gezicht toch egaal houden?

Onder invloed van UV-licht kan de huid in sommige gevallen donkere, vlekkerige pigmentatie aanmaken op de bovenlip, wangen, voorhoofd of over het hele gezicht bij een melasma (zwangerschapsmasker) onder invloed van hormonen. Ook wie last heeft van acne moet opletten dat de wondjes niet donkerder kleuren. 1/3 van de vrouwen loopt het risico op deze pigmentvlekken, ook donkere fototypes (4-6) lopen risico.

1. Voorkomen is het allerbeste

In het begin lijkt het wel alsof de vlekjes na de zomer vanzelf weer verdwijnen. Dat is niet zo, ze worden misschien lichter, maar elke zomer zullen ze weer donkerder worden tot ze uiteindelijk niet meer weggaan. Een crème kan je dan helaas niet meer veel helpen, want pigmentatie is heel hardnekkig. Die kan je dan enkel nog wegnemen met een laserbehandeling bij de dermatoloog.

Voorkomen is dus het beste. En dat doe je op de meest voor de hand liggende manier: door je huid te beschermen tegen de zon.

2. Smeren tegen alle licht

Niet alleen UVA en UVB-licht van de zon kan pigmentatie veroorzaken, ook het zichtbare licht speelt een rol. Als je aanleg hebt is het dus belangrijk om ook op minder zonnige dagen je gezicht elke dag met een filter in te smeren. Ook blauw licht van computers zou je huid extra kunnen pigmenteren, volgens een aantal beautymerken. Maar die invloed is nog heel erg beperkt. Enkel als je zwanger bent kan het wel sneller een invloed hebben.

3. Extra slim

Pigmentvlekken komen het snelste voor op je gezicht. Bescherm dat dus extra tegen de zon. Een hoed met een brede rand en een grote zonnebril dragen, dat scheelt al een pak!

4. Slimme ingrediënten

Zoals gezegd kan je pigmentvlekken maar heel moeilijk vervagen met beautyproducten. Enkele ingrediënten helpen wél om je zonnecrème nog wat extra anti-vlek-kracht mee te geven. Gebruik ze als serum of kies voor een zonnecrème die met deze ingrediënten verrijkt is. De bekendste zijn hydroquinone, niacinamide, zoethout, vinifirine en vitamine C.

Opgelet! De meeste anti-pigmentatieproducten gebruik je liever niet op vakantie. Ze maken je huid namelijk nog iets meer zongevoelig omdat ze een licht peeling effect hebben. Ze zijn foto-sensibiliserend. Als je ze wel wil doorgebruiken doe je dat het beste 's avonds. Onder deze regel vallen alle peelings, zuren (glycolzuur), vitamine C en vitamine B3.

5. Niet doen

Ga je huid vooral niet bleken met huis-tuin-keukenmiddeltjes of wonderlijke formules die je op het internet vindt. Zeker in Azië is het 'bleken' van je huid een absolute trend, maar het is gevaarlijk en kan pigmentatie net in de hand werken omdat je je huid beschadigt.

