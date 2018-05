Wél proberen, niet kopen: beauty pop-ups moeten nieuwe klanten lokken Eva Van Driessche

01 mei 2018

11u39 0 Style Een nieuwe look voor je lippen kiezen, snuffelen aan zoete parfums, staaltjes verzamelen, een virtuele make-over scoren of gewoon een beetje snoepen van beautyproducten én zoetigheid. Dat kan twee weken lang gratis in het pop-upatelier van Lancôme op de Meir. Kopen doe je er echter niet...

Opnieuw opent een tijdelijke verleidelijke beautyspot twee weken lang de deuren op de Meir in Antwerpen, tot net na moederdag, daarna gaat het concept (in iets kleinere vorm) nog op reis naar verschillende shoppingcentra. Producten kopen doe je er niet, maar de nieuwe beauty pop-ups hebben wel heel wat andere leuke snoepjes in petto om de consument warm te maken voor de producten (die je dan een paar adressen verder in een parfumerie kan kopen). Die snoepjes mag je hier letterlijk nemen. Je schept aan de candy bar zoete hartjes, lipjes en roze bolletjes. Heerlijk meisjesachtig en leuk. Het merk zet dan ook opvallend in op een 'verjongingsactie'. Ze willen jonge meisjes op een ludieke manier de iconische producten van het merk leren kennen, en dat werkt tegenwoordig nog beter dan klassieke advertentiecampagnes. Al valt de gigantische banner op de gevels van de Meir ook niet te negeren...



Ook erg leuk is de nieuwe virtuele spiegel van L'Oréal die je hier in avant-première kan testen en die later ook in de parfumerie geïnstalleerd zal worden. Het is echt spelen en de technologie werkt perfect. Je komt voor het scherm staan en maakt je dan virtueel op met foundation, blush, eyeliner (perfect lijntje!), mascara en lipstick tot je blij bent met het resultaat. De producten nodig voor deze look en de virtuele foto krijg je daarna thuis gemaild.

Verder kan je bij de make-up experts lip-art laten aanbrengen: ombré lips, een glossy Parisienne-look, matte roze mond? Jij kiest! Ook de zomercollectie en andere iconische make-upproducten van het merk kan je uittesten en proberen. In de parfumerie is daar vaak minder ruimte voor. Het voelt allemaal als een speeltuin voor beautyfans, genieten! Het zou dus ook wel eens behoorlijk druk kunnen worden in de pop-up ook. Daarom werden ook sommige van de producten vastgelijmd, zodat niet alles stiekem verdwijnt.

In de winkel hangt de geur van de populaire geuren van Lancôme zoals het zoete La Vie est Belle of het lekker licht zomerse Miracle, die je ook kan proberen.

Bij het verlaten van de winkel kan je nog een paar staaltjes op maat kiezen om thuis uit te proberen...zolang de voorraad strekt. Maar iedere bezoeker gaat altijd met iets leuks naar huis, een kaartje, een gegraveerd product (zelf mee te brengen), staaltjes, professioneel advies of dus gewoon snoepjes en een leuke ervaring. Verkoopverplichting is hier echt niet en dat maakt het een heel ontspannen manier om eens te kijken of jij de producten hun geld waard vindt en of ze je mooi staan.

De pop-up op Meir 57 is tot 12 mei open van maandag tot zaterdag van 11u tot 18u30 en zondag 6 mei. Daarna vind je de pop-up van 14 tot 27 mei in Médiacité in Luik, van 28 mei tot 10 juni in het Waasland Shopping Centrum en van 11 tot 24 juni in het W Shopping Centrum in Sint-Lambrechts- Woluwe.