Weg met die wallen: 5 oorzaken én oplossingen Liesbeth De Corte

17 april 2018

07u59 3 Style Tot grote wanhoop van cosmeticabedrijven bestaat er nog steeds geen wondermiddel tegen wallen. Haal dus geen dure smeersels in huis, maar ga even na wat de oorzaak is. Dan kan je die donkere zakjes onder je ogen wél gemakkelijk bestrijden.

1. Slaaptekort

Laten we meteen met de deur in huis vallen: na een korte nacht zit de kans er in dat je er wat verkreukeld uitziet. De gouden regel voor wie z’n schoonheidsslaapje af en toe overslaat? Vergeet nooit of te nimmer je make-uplaag te verwijderen voor je onder de wol kruipt. Het kan ook dat je ’s nachts vocht ophoopt. Een dikker kussen kan dan wonderen verrichten.

2. Allergieën

Nu de pollen opnieuw in de lucht hangen, hebben meer mensen last van opgezwollen ogen. Tot overmaat van ramp krijg je ook last van jeuk, kriebels en een vervelende loopneus. Even bij de dokter langsgaan voor de juiste medicatie is dan de beste remedie.

3. Dehydratatie

Een avondje stappen met cocktails à volonté is nog zo leuk, helaas ben je de volgende ochtend wel volledig gedehydrateerd. Dit zorgt er voor dat de bloedvaten onder je ogen opzwellen, met die donkere, dikke kringen tot gevolg. Gelukkig is er een simpele oplossing. Door genoeg water te drinken, slinken die ondingen in een mum van tijd. Komkommerschijfjes, koele theelepels of zakjes kamillethee helpen ook én zijn een welgekomen verfrissing tegen die barstende hoofdpijn.

4. Hormonen

Buikkrampen, rugklachten en een kloppende hoofdpijn: ongesteld zijn is geen pretje. Op de koop toe kan de hormonenwisseling tijdens het maandelijkse onheil je ook opzadelen met wallen. Let er dan op dat je voldoende slaapt en gezond eet. Veel meer kan je er jammer genoeg niet tegen doen.

5. Erfelijk bepaald

Tot slot zijn er nog de pechvogels bij wie de vetophoping en donkere kringen erfelijk bepaald zijn. In dat geval valt er weinig aan te doen, buiten de zogezegde ‘kussentjes’ verstoppen onder een laagje concealer. En wie de wanhoop nabij is, kan ook nog altijd plastische chirurgie overwegen.