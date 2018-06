Weet jij exact hoe je de beauty blender moet gebruiken? Liesbeth De Corte

08 juni 2018

15u39 1 Style Al jaren breng ik mijn foundation aan met mijn vingers, tot grote wanhoop van de beautyexpert uit de vriendengroep. Na lang aandringen heb ik een beauty blender gekocht. Je kent het vast wel: het roze sponsachtige eitje dat ervoor zorgt dat je make-up zonder strepen en natuurlijk wordt aangebracht. Op voorwaarde dat je hem wel goed gebruikt natuurlijk.

Beautygoeroe’s gebruiken het make-upsponsje al jaren, maar toch hebben we gemerkt dat veel vrouwen niet exact weten wat ze ermee moeten aanvangen. Voor de ontwetenden onder ons hebben we een handig stappenplan gemaakt.

Stap 1: maak je spons nat

De beauty blender is een spons, en iedereen weet dat je sponsjes eerst nat moet maken. Tip: leg hem elke ochtend eventjes in een kom met lauwwarm water, terwijl je je tanden poetst bijvoorbeeld. Of hou het eitje onder de kraan en knijp er een achttal keer in zodat het voldoende water absorbeert. Dat is belangrijk, want anders gaat de blender te veel foundation of getinte dagcrème opzuigen. Wring de make-upspons uit zodat het gewoon nog vochtig is.

Stap 2: kies het juiste product

De beauty blender wordt vooral gebruikt om vloeibare foundation aan te brengen. Je kan het ook gebruiken voor poeder, onder meer om je bronzer of blush wat minder fel en meer natuurlijk te maken. Maar in dat geval mag je al vergeten wat we geschreven hebben. Dan moet je de spons droog houden. Het is trouwens ook niet aangeraden om het hebbeding te gebruiken voor poeder. Dan droogt het sneller uit en krijg je de volgende keer een minder mooi effect. Daarvoor doe je beter beroep op een kwast.

Stap 3: Dep, dep, dep

Doe een beetje (vloeibare) foundation op de palm van je hand en dep er vervolgens in met de ronde kant van het sponsje. Het is altijd beter om een crème niet rechtstreeks op de blender aan te brengen, want dan zuigt het meer product op dan nodig is. Vervolgens breng je de foundation aan op je gezicht met deppende of licht vegende gebaren. De ronde kant dient voor de grote delen van je gezicht, zoals je voorhoofd, wangen en kin, het puntje voor onder je ogen of rond je neus.

Stap 4: vergeet niet te reinigen

Et voila, zo simpel is het. Dan staat er je nog een taakje te wachten: het eitje opnieuw schoonmaken. Wat heb je hiervoor nodig? Opnieuw wat water en een cleanser of wat milde antibacteriële zeep. Blijf wassen tot het water niet meer verkleurd is. Dan weet je dat de blender schoon is en kun je het laten drogen. Ook dat laatste is ontzettend belangrijk! Als je de spons niet in de droge lucht laat drogen, is de kans groot dat hij na verloop van tijd gaat schimmelen.

1. Beautyblender, € 17, 50, o.a. te koop bij Beauty Bay.

2. MAC Cosmetics, € 16, online en in de winkels te koop.

3. The Make Up Spot, € 6,99, online te koop.

4. The Make Up Spot, € 19,95, online te koop.

5. KIKO, € 6,95, online en in de winkels te koop.

6. HEMA, € 4,75, online en in de winkels te koop.