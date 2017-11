Weer- en windproof: deze kapsels overleven iedere windvlaag Sophie Vereycken

13u06 0 Photonews Style Daar sta je dan, de haardos die vanmorgen in de badkamer nog glamour uitademde, heeft momenteel meer weg van een verwaaid vogelnest. Bedankt, plotse windvlaag. En als je echt geluk hebt, krijg je er vandaag nog een stortbui bovenop. Hét recept om de rest van de dag tot een bad hair day om te toveren? Toch niet, want met deze kapsels ben je sowieso veilig. En het goede nieuws: je hoeft er niet eens erg handig voor te zijn.

1. SOS pony: de ingevlochten vlecht

BrunoPress

Heb jij een froefroe of pony? Dan weet je dat die opgeknipte lokken tijdens regen en wind omgetoverd worden tot pluisbolletjes die alle kanten opspringen. Speel het slim, en werk je pony alvast weg door deze naar achteren in te vlechten. Zo ben je bestand tegen regen en wind, en kan je de rest van je haren alsnog nonchalant los laten. Is je froefroe te kort om in te vlechten? Dan kan je valsspelen door de plukjes om elkaar te draaien in plaats van echt te vlechten. Let ook wel dat je net als bij het invlechten steeds een beetje haar toevoegt (meer uitleg nodig? Bekijk even dit filmpje). Vervolgens kan je normaal invlechten.

2. SOS pluis: het knotje

BrunoPress

Zie jij er bij het kleinste beetje luchtvochtigheid uit alsof je in je vorige leve neen poedel was? Dan is de nonchalante knot dé oplossing. Het hoeft niet netjes: gooi gewoon je hoofd naar voren, neem al je haren samen en draai vast in een dot. Vallen er na verloop van tijd wat plukjes uit door de wind? Geen probleem, dat geeft net een leuk speels effect.

3. SOS krullen: de hoge paardenstaart

BrunoPress

Zeker wie laagjes in haar haren heeft, kan erop rekenen dat die haren bij een plotse windstoot of regenbui plots alle kanten opgaan. Leuk hoor, dat volume, maar je wil er natuurlijk niet uitzien alsof je kapper in de jaren 90 is blijven steken. Jouw oplossing is een hoge paardenstaart. Trek deze goed strak aan, zodat de haren op je kruin mooi glad blijven. Gaat de rest van je haar toch golven door het weer? Dat geeft je net die nonchalante out-of-bed-look.

4. SOS middellang haar: de halve knot

BrunoPress

Wie haar haren onlangs liet kortwieken of standaard met een stijlvolle bob door het leven gaat heeft het minder makkelijk: je haren netjes vastmaken, is dan niet zo eenvoudig. Behalve deze fashionable halve knot: het is helemaal hip tegenwoordig, het staat bij àlle lengtes en doordat het allemaal niet zo netjes hoeft, moet je niet bang zijn dat regen en wind je kapsel verpesten. Handig, toch?