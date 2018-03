Weekendtip: shop meer dan 30 bekende merken met kortingen tot 75% TVM

22 maart 2018

14u48 2 Style Koopjesjagers moeten niet wachten tot de solden om hun slag te slaan, want dit weekend shop je in Gent meer dan 30 grote merken aan outletprijzen. In Flanders Expo vindt dan de vierde editie van de Grand Depot Outlet plaats.

Na eerdere edities in Antwerpen en Mechelen, strijkt Grand Depot Outlet deze keer neer in Gent. Het pop-up outletconcept, deze keer ruim 9000m² groot, biedt koopjes met kortingen tot 75% in zes verschillende shops. Je zult er onder andere items van bekende merken als Jbc, Supertrash, Frida, O’Rèn Official, Nike, Asics, Salt & Pepper, Point Virgule en Brabantia kunnen shoppen. Niet alleen fashionista’s komen er kortom aan hun trekken, maar ook wie houdt van deco en sport zal er zijn gading vinden.

Goed Gevoel Ladies Fair

Sowieso is Flanders Expo op 23, 24 en 25 maart de place to be voor shopaholics. Naast Grand Depot Outlet vind je er dat weekend namelijk ook de Goed Gevoel Ladies Fair. Wie dus zin heeft om beide events te combineren, bevindt zich al meteen op de juiste locatie.

Tickets voor het shoppingwalhalla kosten € 5 en zijn beschikbaar aan de kassa en online. Kinderen onder 12 jaar genieten van gratis inkom. Tickets voor de Goed Gevoel Ladies Fair kosten € 13 online en € 15 aan de kassa.