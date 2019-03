Weekendtip: het is Retrodag in de Kringwinkels vandaag TVM

09 maart 2019

Voor wie nog niets te doen heeft: vandaag organiseert De Kringwinkel hun jaarlijkse retrodag. De leukste spullen uit de sixties tot de nineties zijn al enkele weken opzijgezet en vandaag worden ze in de winkels uitgestald. Daarnaast kun je ook workshops volgen in de 147 verschillende filialen.

Natuurlijk kan je elke dag van het jaar bij de Kringwinkels terecht om (retro)spullen op de kop te tikken. Maar vandaag steken ze een tandje bij. De Kringwinkels sparen hiervoor enkele weken op voorhand de mooiste producten uit de jaren ’60, ’70 en ’80 en ’90 op. Meubels, verlichting, kleding of platen: je vindt het vandaag in grote hoeveelheden in De Kringwinkels.

Jaren 80 en 90 zijn terug

Retro in huis mag dan al een tijd populair zijn, er lijkt nog niet meteen een einde aan de trend te komen. Op de vorige Retrodag kwamen er zo’n 3 keer meer klanten over de vloer in vergelijking met een ‘gewone’ zaterdag. Op 9 maart wordt er opnieuw een stormloop aan bezoekers verwacht en wat Eva Verraes, woordvoerder van De Kringwinkel, opvalt is dat steeds meer mensen op zoek zijn naar hebbedingen uit de jaren 80 en 90.

“We merken dat de eighties en nineties helemaal terug zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de comeback van modetrends zoals baggy jeans, sportbroeken en Dr. Martens in het straatbeeld. Voor een nieuwe generatie zijn spullen uit die periode nu een vorm van nostalgie, en we krijgen dan ook meer vraag hiernaar. Daarom vind je die nu ook terug op de Retrodag.”

Praktisch

Zaterdag 9 maart 2019, in de meeste Kringwinkels tijdens de openingsuren. Het volledige activiteitenoverzicht vind je op retrodag.be.