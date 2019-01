Weekday onthult campagne met virtuele modellen, als statement tegen de virtuele wereld TVM

10 januari 2019

11u04 0 Style De Zweedse modeketen Weekday lanceert vandaag een campagne waarin virtuele modellen een capsulecollectie van T-shirts en sweaters dragen. Merken als Balmain en UGG gebruikten eerder ook al computergeanimeerde modellen in hun campagnes, maar de insteek van Weekday is anders. Zij willen ermee net de tijd die we aan technologie spenderen aankaarten.

We hadden het eerder al over de opkomst van virtuele modellen. We schreven toen dat ze hun succes danken aan het feit dat digitale personen natuurlijk een pak minder kosten dan prijzige menselijke sterren zoals Gigi en Bella Hadid. En ze daarbovenop nooit lastig doen. Ze komen niet slecht gezind aan op een shoot, hebben geen uitzinnige eisen en doen altijd braafjes wat van hen verwacht wordt. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon eens iets anders.

Ook Weekday springt nu op de kar, maar dan met een humoristische aanpak. De ‘Disconnect’-capsulecollectie gaat over hoe technologie een deel van ons leven is geworden, zonder dat we het nog als nieuw of interessant zien. Door in de campagne virtuele modellen te gebruiken en geen echte mensen van vlees en bloed willen ze dat nog extra benadrukken. De computergeanimeerde modellen in kwestie kijken ook allemaal wat glazig, net zoals wij ook kijken nadat we een hele dag naar een scherm hebben zitten turen.

De collectie is vanaf vandaag online en in de winkels te koop.