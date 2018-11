Weekday breidt uit en opent winkels in Leuven en Gent TVM

21 november 2018

11u43 0 Style De Zweedse modeketen Weekday opent 2 nieuwe winkels in België. Het filiaal in Leuven opent de deuren in het begin van de lente, de winkel in de Sint-Pietersnieuwstraat in Gent volgt aan het einde van de zomer.

Weekday is in volle expansie: het merk heeft al 3 winkels in ons land (2 in Antwerpen en 1 in Brussel) en daar komen er nu dus nog 2 extra bij. Ook in de rest van Europa gaan ze in 2019 nog verschillende nieuwe winkels openen.

De keten werd in 2002 gelanceerd in Stockholm en maakt deel uit van de H&M-groep waartoe onder andere ook & Other Stories, COS en Monki behoren. Het merk focust zich veelal op denim en haalt inspiratie uit de jeugdcultuur en streetstyle. De prijzen zijn ongeveer vergelijkbaar met die van H&M zelf.