Week van de Fair Trade: dit zijn onze favoriete merken Nele Annemans

03 oktober 2018

18u16 3 Style Tijdens de Week van de Fair Trade, die dit jaar loopt van 3 tot 13 oktober, worden 10 dagen lang eerlijke producten in de kijker gezet. Wij zetten alvast onze favorieten op een rij!

O my bag

O My Bag, het ecofriendly label van handtassen en accessoires van de Nederlandse Paulien Wesselink, zag het levenslicht nadat ze op zoek was naar een mooie tas die ook met respect voor mens en milieu gemaakt werd. Ze gelooft dat consumenten de macht hebben om de wereld te veranderen: ‘You don’t have to become the next great leader or turn into Kim Kardashian to make a global impact.’ Et voilà: O My Bag was geboren. De tassen worden gemaakt in India, waar het merk eerlijke lonen uitbetaalt, onderwijs voorziet en vrouwen in minderheden gelijke kansen biedt. Paulien gebruikt ook steevast ecologisch leer, voorziet een schoon en veilig looiproces, focust op de vermindering van C02-uitstoot en al haar pareltjes zijn handmade. Eerlijk én mooi: daar houden wij van!

Info: www.omybag.nl.

DCEMBER

Florien Pénard ontwierp jarenlang de vrouwenlijn van Dirk Bikkembergs, nu ontwerpt ze vooral handtassen voor haar eigen label DCEMBER. Haar tassen worden zo ambachtelijk en duurzaam mogelijk gemaakt als een tegenreactie op de excessen van de mode-industrie. Het Italiaanse leer wordt plantaardig gelooid en geen enkel dier wordt ervoor gedood. Florien gebruikt namelijk alleen huiden die bijproducten zijn van de voedselindustrie. Hebben!

Info: www.dcemberbags.com.

JBC

Je zou het misschien niet verwachten van zo’n grote modeketen, maar het Belgische merk JBC is een voorbeeld voor andere ketens op het vlak van transparantie en duurzaamheid. Het lanceerde vorig jaar zijn tweede duurzame REVIVE-collectie, waarbij elk kledingstuk uit de lijn het Cradle to Cradle-certificaat kreeg. Dat betekent dat alle gebruikte materialen tot de laatste vezel recycleerbaar zijn. Ook achter de schermen zijn ze voortdurend bezig met eerlijke kleren maken, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Ze wonnen er zelfs de Retail Sustainability Award voor. Bovendien zijn ze lid van de Fair Wear Foundation, een initiatief van bedrijven, merken, vakbonden, ngo's en overheden dat de werkomstandigheden nagaat en verbetert in 11 productielanden in Azië, Europa en Afrika. Speciaal voor de Week van de Fair Trade zetten ze hun milieuvriendelijke label I AM dubbel en dik in de kijker.

Meer info: www.jbc.be.

Supergoods

Een tripje naar Gent of Mechelen gepland? Dan is Supergoods zeker een bezoekje waard. Zij richten zich immers op ecologische en eerlijke mode, verzorgings- én decoproducten. Met hun motto 'Good stuff for good people' tonen ze dat eco en fair fashion zowel duurzaam als überhip kan zijn.

Info: www.supergoods.be.

Tony's Chocolonely

Uiteraard mocht ook chocolade niet ontbreken in ons lijstje. Échte chocoholics zijn er zowat aan verslaafd: de heerlijke repen van Tony's Chocolonely. Maar de repen zijn niet alleen lekker, ze zijn ook 100% fair trade. En het merk gaat dit jaar zelfs nog een stapje verder: het streeft namelijk naar een volledig slaafvrije cacao-industrie. (H)eerlijk, als je 't ons vraagt!

Info: www.tonyschocolonely.com. Verkrijgbaar bij onder andere Delhaize en Albert Heijn.



SELF

Toen oprichtster Isabelle haar zoektocht naar gezonde en duurzame producten voor haar dochtertje op niets uitdraaide, bracht ze zelf haar eigen 100% natuurlijke huidverzorgingsmerk op de markt. SELF was geboren. Al de producten uit de SELF-lijn worden in België geproduceerd, zijn volledig vegan en allemaal erg lief voor je huid. Win-win-win!

Info: www.naturalself.eu.

CÎME

Enkele jaren geleden maakten advocates Anke en Isabel hun ultieme droom waar: een huidverzorgingslijn met zo eerlijk en biologisch mogelijke producten. Nu zijn ze uitgegroeid tot een van de bekendste natuurlijke verzorgingsmerken in België. De mosterd voor hun crèmes halen ze vooral uit de Himalaya. Daarnaast strijden ze voor een eerlijk loon en helpen ze mee aan de uitbouw van een duurzame, lokale economie. Wij zijn fan!

Info: www.cime-skincare.com.