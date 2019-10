Week van de Belgische mode: 21 stijlvolle kledingitems van eigen bodem

Style

Naar aanleiding van de eerste Week van de Belgische mode besteden we extra aandacht aan kledingmerken uit eigen land. Want het barst hier van het modetalent, maar we vinden er niet altijd even makkelijk onze weg naar toe. Dat bleek vorig jaar nog uit een onderzoek. We maakten een selectie van 21 Belgische kledingitems in alle verschillende prijscategorieën en stijlen.