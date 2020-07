Webshop Shein slaat de bal mis met swastika ketting Margo Verhasselt

10 juli 2020

14u03 0 Style Online winkelketen Shein heeft een ‘swastika pendant’ ketting verwijderd uit haar webshop nadat ze de wind van voren kregen op sociale media.

Het was Instagramwaakhond HereFortheTea2 die de ketting het eerst opmerkte. De ketting moest een linkse swastika zijn, maar werd aanzien als rechtse swastika (een nazisymbool). De swastika, een woord uit het Sanskriet dat ‘geluksbrenger’ betekent, is het heiligste symbool van het hindoeïsme en het jaïnisme, en komt ook in het boeddhisme voor. Het symbool dat door de nazi’s als partij-embleem werd gebruikt, is naar rechts gericht, het oorspronkelijke naar links. “Shein, een bedrijf dat superpopulair is op YouTube, verkoopt blijkbaar een swastika ketting? Ik ben gedegouteerd”, klonk het op Instagram.

Anderen sloten zich meteen bij de mening van het Instagramaccount aan en riepen de winkel op het matje. “Ik ben waarschijnlijk één van Shein’s grootste fans, maar ik ga vanaf nu alleen nog shoppen bij de concurrent of ieder ander bedrijf dat geen haatdragend symbool promoot”, schrijft een vroegere fan van de winkel op Twitter.

Een uur nadat HereFortheTea2 de winkel aansprak, verwijderden ze de ketting van hun website. “Shein verkocht geen Nazi swastika”, laat de webshop weten in een statement. “Deze ketting is een boeddhistisch symbool dat spiritualiteit en geluk betekent.”

.@SHEIN_official care to explain why you think it’s acceptable to sell swastika necklaces? pic.twitter.com/dIlDLX305z Lennon 💗 $5 OnlyFans(@ bimboified) link