Webshop Farfetch koopt modelabel Off-White op

09 augustus 2019

10u07 0 Style Het Britse online platform Farfetch, waarop luxeproducten worden verkocht van meer dan 700 boetieks wereldwijd, heeft het bedrijf New Guards Group opgekocht voor € 603 miljoen. Dat meldt Business of Fashion. Het is het moederbedrijf achter hippe streetwearmerken als Off-White, Palm Angels en Heron Preston.

“Deze aankoop past in de strategie van Farfetch om slimme investeringen te doen in bedrijven die de huidige strategie versterken en versnellen”, aldus het online platform in een reactie. Met de overname van New Guards Group wil Farfetch een nieuw element toevoegen aan het bedrijf. Naast technologie, data en logistieke platformen, kan het op deze manier ook uitbreiden naar design, productie en merkontwikkeling.

Off-White, het kroonjuweel van New Guards Group, is nu al één van de tien best verkopende merken op Farfetch. Het werd in 2015 opgericht door Virgil Abloh, daarvoor creative director van rapper Kanye West, en wordt binnen de modewereld gezien als één van de grondleggers van de hele streetwearhype. Nu het label in handen is van Farfetch, hoopt de webshop het merk naar nog grotere hoogtes te stuwen. Onder meer door ook de webshop van het label zelf te verbeteren en hen op Farfetch nog meer te promoten.

“We hebben New Guards Group opgericht omdat we een visie hadden om een platform te creëren waarmee we de meest getalenteerde creatievelingen in de mode-industrie konden ondersteunen", aldus Davide de Giglio, co-founder en CEO van New Guards Group. “Met goede designstudio’s, industriële mogelijkheden en distributiekanalen zijn ze al een heel eind ver gekomen en met de technologie en expertise die Farfetch in huis heeft, kan het alleen maar nog beter gaan.”