Webshop ASOS toont kleding vanaf nu op verschillende figuren MV

24 maart 2018

13u00

Bron: Metro.uk 0 Style Webshop ASOS maakt online winkelen weer een beetje gemakkelijker. Vanaf nu kun je op de webshop een kledingstuk op verschillende lichaamstypes bekijken.

Online winkelen maakt ons leven gemakkelijker. Een nieuwe broek nodig, maar geen tijd om naar de winkel te gaan? Enkele minuten surfen op het web en de nieuwe broek wordt enkele dagen later al thuis geleverd. Maar jammer genoeg hoort daar soms ook wat teleurstelling bij, wanneer je een foute maat kocht bijvoorbeeld.

Het is moeilijk om in te schatten hoe dat kledingstuk dat je online ziet, eruit zal zien wanneer jij het aanhebt. Vooral omdat we nu eenmaal niet allemaal modellen van 180 cm zijn. Maar ASOS maakt online shoppen weer een tikkeltje gemakkelijker. Binnenkort zullen outfits bij hun te zien zijn op verschillende modellen, die allemaal een verschillend figuur hebben. Dat wil dus zeggen dat je bijvoorbeeld dezelfde jurk ook kan zien bij een model dat iets korter is, of iets voller.