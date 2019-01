Wat zijn nu de beste it-bags om geld in te investeren? Timon Van Mechelen

31 januari 2019

15u39 0 Style Een tijdje geleden schreven we dat bepaalde handtassen een betere investering zijn dan vastgoed. Maar over welke tassen gaat het dan juist en hoe komt dat? Wij gingen naar het eerste Labellov Salon waarop modejournaliste en styliste Elspeth Jenkins over de ‘the rise of it-bags’ sprak en zochten het uit.

Even in het kort voor wie niet weet wat een it-bag juist is: het is een verzamelnaam voor de meest begeerde tassen van het moment. De allereerste tas die in deze categorie past was én is de Kelly van Hermès. Uitgebracht in 1935 als de sac à dépêches en in 1956 hernoemd nadat Grace Kelly er zo vaak mee in het openbaar gespot werd. In 1955 bracht Coco Chanel de 2.55 uit, in 1984 was daar de Birkin tas van Hermès.

Eind jaren 90 werd de Baguette bag van Fendi door tv-personage Carrie Bradshaw gedragen in de serie Sex and the City, waarna de kleine tas extreem gewild werd bij het grote publiek. En dat was meteen ook het begin van een ander soort it-bags. Meer trendgevoelige tassen die hun populariteit vooral te danken hebben aan slimme marketing en celebs en fashionista’s die ermee gespot worden. Andere voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de Motorcycle van Balenciaga, de Paddington van Chloé en de Alexa van Mulberry. Recentere modellen zijn de Faye van Chloé of de Pochette Metis van Louis Vuitton.

Qua trends op vlak van it-bags anno 2019, legt Elspeth uit dat er de laatste tijd vooral veel humor in de it-bags is geslopen. “Het zijn nog altijd statussymbolen, maar dan wat minder serieus. De IKEA-tas van Balenciaga is daar het beste voorbeeld van. Dat lijkt mij momenteel de belangrijkste evolutie. Ook logo’s zijn helemaal terug. Denk maar aan het monogram van Dior en Fendi dat je nu weer overal ziet opduiken.”

In welke tas investeer je nu het best?

“Het klinkt logisch, maar je investeert nog altijd beter in klassiekers die binnen 10 jaar even gewild zijn dan in trendgevoelige it-tassen van nu. Hermès blijft koploper. Zij produceren nog altijd de meest begeerde tassen. Niet alleen door het prijskaartje, maar ook omdat ze moeilijk te verkrijgen zijn. Met periodes zijn er nog altijd wachtlijsten voor en dat terwijl de Kelly bijvoorbeeld al 84 jaar oud is. Ook de klassieke 2.55 van Chanel blijft een aanrader. Jaren geleden kocht ik er zelf zo één voor 1.350 euro. Ondertussen is datzelfde model minstens verdriedubbeld in prijs. Alleen jammer dat ik er niet beter voor gezorgd heb. Als je namelijk een tas koopt met het oog op een investering, dan is het erg belangrijk dat je die niet of amper gebruikt. Bewaar hem in een afgesloten kast en dan zal je er nog veel meer voor krijgen later.”

Al kun je ook geluk hebben, soms komt een tas namelijk terug in de mode. Zoals bijvoorbeeld de Saddle Bag van Dior. Het Franse luxehuis stuurde die een paar maanden geleden op naar enkele populaire influencers en nu is de tas weer bijzonder gegeerd. “En dat terwijl we die een jaar geleden nog amper aan de straatstenen kwijtraakten”, vertelt Elien Migalski van Labellov ons.