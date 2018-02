Wat zijn die witte bolletjes rond je neus en ogen en wat kan je er aan doen? ND

06 februari 2018

18u45

Bron: PureWow 0 Style Ze duiken meestal plots op rond de ogen of neus, kleine geniepige witte bolletjes die er voorheen nog niet zaten. Puistjes zijn het niet, maar waar komen ze vandaan en wat kan je eraan doen? Dermatoloog Dr. Whitney Bowe geeft tekst en uitleg.

De gekende witte bolletjes worden ook "milia" of gerstekorrels genoemd en zijn kleine cystes die gevuld zijn met keratine. Ze zijn het gevolg van een huid die op bepaalde plekken zichzelf niet op een natuurlijke manier kan exfoliëren. De korreltjes worden in verband gebracht met langdurige blootstelling aan de zon, maar ze kunnen ook ontstaan wanneer poriën verstopt raken door een opeenhoping van make-up of verzorgingsproducten. Iedereen kan er last van krijgen, ongeacht je leeftijd of huidtype. Zelfs bij baby's komen ze regelmatig voor. Meestal worden ze op je gezicht aangetroffen - in het gebied rond je neus en ogen - maar je kan ze soms ook spotten op je armen of handen.

Hoe raak je er vanaf?

Wat je ook dit, pulk er niet aan of begin er niet in te prikken. Ga in plaats daarvan op zoek naar producten die mild exfoliëren en dode huidcellen verwijderen. Mijd agressieve scrubs, die de huid eerder gaan irriteren en doen ontsteken dan zachtjes de cystes verwijderen. "Goede ingrediënten om milia te behandelen zijn retinol en glycolzuur," tipt dermatoloog Dr. Bowe. Heb je een gevoelige huid, test dan eerst die producten op een klein stukje huid voor de zekerheid. Een andere tip: gebruik altijd zonnecrème met een goede SPF, aangezien de witte bolletjes in verband worden gebracht met schade door de zon.

Welke producten mijd ik best?

"Mijd comedogene cosmetica, die de poriën kunnen verstoppen en milia erger kunnen maken," tipt Bowe. "Ga op zoek naar dagcrèmes, foundation en andere cosmetica waar 'niet-comedogeen' op staat. Mijd ook ingrediënten zoals petroleum, als je snel last krijgt van gerstekorrels."

Hoelang duurt het voor de bolletjes verdwijnen?

Het kan een paar weken tot zelfs maanden duren voor milia verdwijnt. Alles hangt ervan af hoe erg je huid beschadigd is en of je voor lange tijd een agressief product hebt gebruikt. Heb je al het bovenstaande geprobeerd en blijven de bolletjes opduiken? Raadpleeg dan een dermatoloog die je verder kan helpen.