Wat vrouwen écht willen krijgen voor kerst: 10 cadeaus onder de € 50 Liesbeth De Corte

13 december 2018

09u47 2 Style Als je een beetje zoals ons in elkaar zit, moet je nog zo goed als alle kerstcadeautjes kopen. Uitstelgedrag heet zoiets dan. Aangezien je nog maar 2 weekends de tijd hebt, zal het echter wel snel moeten gaan gebeuren. Voor iedereen die met een chronisch tekort aan inspiratie zit, zoeken wij dagelijks per budget naar 10 cadeaus. In dit artikel vind je cadeautjes onder de € 50 voor vrouwen.

1/ Fluwelen beha van Intimissimi, € 39,90, online en in winkels te koop.

2/ ‘Handige’ boekhouders van Doiy Design, € 35, online te koop.

3/ Frida Kahlo snijplank van Radbag, € 39,95, online te koop.

4/ Keramieken kommetje van Sissy Boy, € 46,47 voor 3 kommetjes, online en in winkels te koop.

5/ Handtas van Asos, € 34,99, online te koop.

6/ Schattig warmtekussen van Urban Outfitters, € 25, online te koop.

7/ Plaat van de Spice Girls, € 24,99, te koop via Bol.com.

8/ Deurmat Beware of the Cat, € 19,99, te koop via Decovry.

9/ Luxe Geurkaars van Marie-Stella-Maris, € 39, online en in winkels te koop.

10/ Enkellaarzen van Raid, € 46,99, te koop via Zalando.