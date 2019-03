Wat vind jij: is het (niet) oké om te trouwen op sneakers? Liesbeth De Corte

20 maart 2019

09u58 0 Style Marjolein deed het vorig jaar al voor in het tv-programma ‘Blind Getrouwd’: op sneakers naar het altaar schrijden. Ondertussen zijn er steeds meer merken die bruidjes in spe aanmoedigen om met het comfortabele schoeisel in het huwelijksbootje te stappen. Wat vind jij ervan?

Trouwen op sneakers. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik denk spontaan aan ‘Runaway Bride’, de film waarin actrice Julia Roberts de sneakers aantrekt om weg te sprinten van het altaar. Sinds 1999, het jaar waarin de prent in de cinemazalen kwam, is er veel veranderd. Zo zijn er steeds meer bruiden die op hun 'mooiste dag’ hoge hakken inruilen voor comfortabele sneakers. Althans, dat schrijft de gerenommeerde krant The Guardian.

Ook Marjolein begon vorig jaar haar bewogen deelname aan ‘Blind Getrouwd’ in een trouwjurk met blauwe Adidas-sportschoenen onder. “We hebben inderdaad een publiek voor geklede, ivoorkleurige sneakers”, reageerde het Bruidshuis in Antwerpen destijds. “Bruidjes willen genieten van hun dag, en dat lukt niet altijd op hoge hakken. Bovendien zijn veel vrouwen tegenwoordig quasi zo groot als hun man, wat hakken minder aantrekkelijk maakt. Maar doorgaans gaat het om heel geklede sneakers, eventueel met kant. Ook Serena Williams is op sneakers getrouwd én droeg gelijkaardig schoeisel tijdens de huwelijksreceptie van Meghan Markle en prins Harry.

Daarnaast zijn er steeds meer merken die mee op de kar springen. Vorig jaar bracht schoenmerk Keds in samenwerking met designerlabel Kate Spade New York een sneakercollectie voor brides-to-be op de markt. Nu herhaalt het duo dat trucje nog een keer, met een nieuwe lijn. Ook luxelabels als Jimmy Choo en Roger Vivier brengen bruidssneakers op de markt, al moet je daar wel iets voor over hebben. Voor de metallic sneakers van Jimmy Choo tel je immers € 695 neer. Die van Roger Vivier kosten zelfs € 1.100.

Wij kunnen er alvast inkomen waarom bruidjes de voorkeur geven aan sneakers. Het voelt zonder twijfel heel wat aangenamer dan een hele dag rondtrippelen op stiletto’s. Maar we zijn ook benieuwd naar jouw mening. Wat vind jij van de nieuwste trouwtrend?