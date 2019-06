Wat trek je wel én niet aan naar kantoor bij 25 graden en meer Timon Van Mechelen

18 juni 2019

08u02 14 Style Het blijft lastig, zomerweer zoals vandaag op de werkvloer. Want je mag je dan de pleuris zweten in een lange broek en gesloten schoenen, in slippers en korte broek moet je op de meeste plaatsen niet komen aandraven wil je professioneel ook maar een beetje serieus genomen worden. Wat doe je wel en niet aan als het zo’n 25 graden en meer is?

Natuurlijk hangt veel af van jouw werkplek. Het spreekt voor zich dat je als bankier netter gekleed gaat dan iemand die bijvoorbeeld in de creatieve sector werkt. Kijk dus eens goed naar de outfits van je collega’s. Komen alle vrouwen in zomerjurkjes en sandalen naar het werk, dan hoef ook jij je daar niet ongemakkelijk bij te voelen. In sommige bedrijven zijn er specifieke dresscodes bij warm weer, dan zit er helaas niet veel anders op dan die te respecteren. Heb je wel vrije keuze, maar weet je het allemaal niet goed? Dan zijn deze tips misschien iets voor jou.

Dit doe je (beter) niet aan

Teenslippers

We hebben geen enkel probleem met blote tenen in mooie sandalen, maar teenslippers zijn wat te veel van het goede. Ze zijn trouwens sowieso slecht voor je voeten, dus dat is meteen een extra excuus om ze niet te dragen deze zomer (of toch alleszins niet naar je werk).

Bikini als beha

Een bikini voelt ongetwijfeld een stuk luchtiger aan dan een klassieke beha en de badstof zorgt ervoor dat zweet minder snel zichtbaar is. Maar het oogt helaas niet zo professioneel, zeker niet als de bandjes dan ook nog eens zichtbaar zijn aan je rug. Wil je comfort, dan kies je beter voor een sportbeha. Daar vind je tegenwoordig best mooie modellen in, en het schreeuwt een stuk minder ‘strand’ dan een bikini.

Hotpants

Een jeansshort in het algemeen vinden wij al een gevaarlijke vestimentaire keuze, maar het hangt natuurlijk van je job af of het kan of niet. Hotpants laat je beter helemaal achterwege op de werkvloer. Je collega’s voelen wellicht niet de nood om je bilkaken te zien, je bent dan ook niet op de wei van Rock Werchter.

Crop tops

Hoewel crop tops al lange tijd helemaal hip en happening zijn, zijn ze niet ideaal om te dragen naar het werk. Een streepje bloot mag best natuurlijk, maar overdrijven hoeft niet op de werkvloer. Tenzij in combinatie met een broek of rok die hoog in de taille zit, omdat je zo eigenlijk amper huid toont.

Strapless (maxi-jurken)

Strapless kledingstukken vinden we ook niet echte de beste kledingoptie voor naar je werk, maar strapless maxi-jurken zijn echt helemaal horror. Gewoon niet doen, nooit.

Dit kun je (beter) wel aan doen

Een ‘nette’ jurk

Wat je vooral wil vermijden op het werk is de zogenaamde strandlook. Een lange maxi-jurk mag dan wel je benen bedekken, zeker in combinatie met sandaaltjes lijkt het net alsof je ieder moment naar zee kunt (of wil) vertrekken. Gelukkig zijn er genoeg ‘degelijke’ jurken op de markt, die daarom niet saai of te formeel hoeven zijn. Blote benen kunnen trouwens perfect, maar vermijd dan wel een diep decolleté of blote armen. Zo blijft het allemaal wat in balans.

1/ Ginger, € 169,95, online en in de winkels te koop.

2/ Uniqlo, € 29,90, online en in de winkels te koop.

3/ Edited, € 39,90, online te koop.

Een jumpsuit

De jumpsuit blijft een topper voor de zomer, want comfortabel, stijlvol, niet te bloot én ze besparen je ook nog eens heel wat tijd in de ochtend. Alleen onhandig als je naar het toilet moet, maar je kan natuurlijk ook niet alles verwachten van een kledingstuk.

1/ & Other Stories, € 50, online en in de winkels te koop.

2/ American Vintage, € 135, online en in de winkels te koop.

3/ Arket, € 150, online en in de winkels te koop.

Een losse pantalon

Iedereen die al eens een skinny jeans heeft gedragen in de zomer, wéét hoe slecht die zitten. Losse pantalons zijn een veel aangenamer alternatief, want het lijkt alsof je moeite hebt gedaan terwijl het aanvoelt alsof je een pyjamabroek draagt. Combineer met hoge hakken als je formeel wil overkomen, en met leuke sneakers als het wat meer casual mag zijn.

1/ C&A, € 24,90, online en in de winkels te koop.

2/ Weekday, € 50, online en in de winkels te koop.

3/ Zara, € 49,95, online en in de winkels te koop.

En de heren?

Draag je normaliter een kostuum, dan zijn de opties uiteraard beperkter. Al zijn er toch een aantal mogelijkheden. Begin alvast met een T-shirt of onderhemd weg te laten onder je hemd. Opteer daarnaast steevast voor kledij in natuurlijke materialen zoals katoen of linnen en blijf ver weg van synthetische stoffen zoals polyester. Natuurlijke stoffen zijn immers heerlijk luchtig omdat ze ademen.

Als je niet altijd in pak moet verschijnen, heb je meer keuze. Een hemd kan uiteraard altijd, maar een T-shirt of polo zijn veel frisser. Lange chino’s of ruime, luchtige zomerbroeken zijn trouwens de ideale oplossing als je geen kostuumbroek wilt dragen, maar er toch ietwat deftig wilt bijlopen. Twijfel je om een short te dragen? Dan zijn er wel enkele regels die je moet volgen. Zo mag een short nooit ver boven je knieën uitkomen, maar zeker ook niet eronder. Jeansshorts zijn ook absoluut uit den boze. Kies dus voor een short in een geklede stof.

1/ Arket, € 55, online en in de winkels te koop.

2/ COS, € 48, online en in de winkels te koop.

3/ Selected Homme, € 69,99, online te koop.