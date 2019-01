Wat te doen (en smeren) als je een rode en schrale neus hebt van het snuiten Timon Van Mechelen

25 januari 2019

10u33 0 Style De temperatuur is in korte tijd drastisch gedaald, waardoor verkoudheden helaas weer op de loer liggen. Van al dat snuiten en sniffen, gaat je neus vaak rood, droog en schraal aanvoelen. Niet aantrekkelijk en soms zelfs ronduit pijnlijk. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen om je lieve neus te sparen.

Niet alle zakdoeken zijn hetzelfde

Een schrale neus wordt doorgaans veroorzaakt door de wrijving van zakdoeken tegen de neus. Je huid raakt hierdoor beschadigd en doordat je neus vochtig is van het snot, geraakt die alleen maar sneller uitgedroogd. Om de schade te beperken gebruik je best zachte zakdoeken met een verzorgende lotion in. Probeer verder te deppen met de zakdoeken en als het kan en zo weinig mogelijk te wrijven.

Hydrateer

Drink zoveel mogelijk water en zo weinig mogelijk vochtafdrijvende dranken zoals koffie en alcohol. Vermijd ook al te warme douches, want die drogen je huid alleen nog meer uit.

Gebruik geen agressieve zepen en scrubs

Deze irriteren de neus alleen nog maar meer. Gebruik in de plaats producten die geschikt zijn voor een zeer gevoelige huid, zonder bijvoorbeeld parfum en parabenen in.

Verzacht je neus met een vochtig washandje

Omdat een schrale neus soms flink wat pijn kan doen, doet het goed om hem te verzachten. Houd een proper washandje onder de warme kraan, ga op de zetel of bed liggen, leg het washandje op je neus en laat het daar tot het weer afgekoeld is. Smeer daarna meteen een vochtinbrengende crème op, om te vermijden dat je neus nog meer uitdroogt.

Make-uptips

Hoewel je waarschijnlijk liever gewoon thuis blijft, is een rode neus niet bepaald een goed excuus om een dagje werk te skippen. Daarom vroegen we enkele make-up tips aan Sophie Vereycken, beautyredactrice van NINA: “Gebruik een sponsje in plaats van een make-upkwast om foundation of concealer aan te brengen. Een borstel ‘schuurt’ namelijk over het huidoppervlak en gaat zo velletjes een klein beetje optillen waardoor ze nog meer opvallen. Met een sponsje duw je ze net mooi tegen de huid.”

“Als je na het aanbrengen van je make-up toch velletjes ziet, kan je wat gezichtsspray (bijvoorbeeld de Prep + Prime Fix+ van M.A.C. Cosmetics of thermaal water van La Roche Posay of Avène) op een watje doen en er zachtjes overheen deppen. Ze gaan er misschien niet volledig mee weg, maar zullen wel minder opvallen.”

Smeren, smeren en nog meer smeren

En dan nu de belangrijkste stap van ze allemaal: vette zalfjes smeren om je neus te hydrateren en kalmeren. Smeer zo rijkelijk mogelijk en herhaal verschillende keren per dag. Breng voor het slapen gaan nog een extra dikke laag aan. Je neus zal de dag erna super zacht aanvoelen. Hieronder vind je een selectie, gekozen door Sophie:

Eight Hour Cream van Elizabeth Arden, € 36,05 ipv € 40,05, via Ici Paris XL.

Cold Cream van Weleda, € 11,99, o.a. online te koop.

Cicalfate van Avène, € 10,43, o.a. online en bij de apotheek te koop.

Vaseline, € 5,09, o.a. te koop bij Kruidvat.

Moisture Surge 72-Hour Auto-replenishing Hydrator van Clinique, vanaf € 11, o.a. online te koop.