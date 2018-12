Wat mannen écht willen krijgen voor kerst: 10 cadeaus onder de € 30 Timon Van Mechelen

12 december 2018

15u15 0 Style Als je een beetje in elkaar zit zoals wij, moet je nog zo goed als alle kerstcadeautjes kopen. Uitstelgedrag heet zoiets dan. Aangezien je nog maar twee weekends de tijd hebt, zal het echter wel snel moeten gaan gebeuren. Voor iedereen die met een chronisch tekort aan inspiratie zit, zoeken wij dagelijks per budget naar 10 cadeaus. In dit artikel vind je cadeautjes voor mannen onder de € 30.

1/ Hanglamp van Livingstone Design, € 25,95, via Flinders.

2/ Petje van COS, € 29,90, online en in de winkels te koop.

3/ Boek Snoecks 2019, € 19,90, o.a. via Standaard Boekhandel.

4/ Jasje van Uniqlo U, € 29,90, online en in de winkels te koop.

5/ Kaarsenhouder van House Doctor, € 24,95, via Moose in the City.

6/ Toiletzak van Patagonia, € 30, via Haven.

7/ Oesterset van André Verdier, € 17,95, via Luxury for Men.

8/ Sporttas van Adidas, € 27,95, via Zalando.

9/ Onderlegger van Parra, € 12, online te koop.

10/ Peper- en zoutmolen van Hay, € 29, o.a. via De Bijenkorf.