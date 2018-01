Wat je wel en vooral niét moet doen om van zwarte puntjes af te raken Timon Van Mechelen

Zwarte puntjes of mee-eters zijn poriën die verstopt zitten met een mix van talg, vuil en dode huidcellen. Gevaarlijk zijn ze niet, maar aantrekkelijk ook allesbehalve én ze kunnen uitmonden in puisten. Wij leggen uit hoe je er succesvol vanaf komt.

Zwarte punten komen vooral voor op en rond de neus, het voorhoofd en kin. Dat komt omdat in die delen van je gezicht (ook wel de beruchte T-zone genoemd) het meeste talg wordt geproduceerd. Die overtollige talg nestelt zich in de poriën, mengt zich met bacteriën en dode huidcellen, waarna het oxideert en verkleurt tot kleine zwarte puntjes. Of je er aanleg voor hebt of niet, is bijna volledig genetisch bepaald. Het is dus niet zo dat als je meer chocolade eet of alcohol drinkt, je ook meer mee-eters krijgt. Je (voor)ouders zijn de enige schuldige, al zijn er wel trucjes om er tenminste grotendeels vanaf te raken.

Wat je vooral NIET moet doen

- Alles wat de huid irriteert: denk te veel en te hard scrubben, agressieve producten met alcohol en parfum in gebruiken

- Zelf uitknijpen: dat veroorzaakt littekens en kan leiden tot puistjes

- Neusstrips gebruiken: die verwijderen enkel het vuil aan de oppervlakte en kunnen je huid irriteren en uitdrogen

- Sauna en Turks stoombad: verhogen eveneens het risico op ontstekingen, lees puisten

- Veel make-up: dat verstopt de poriën, met nog meer mee-eters als gevolg

Wat je WEL moet doen

- Alles begint bij het reinigen van je huid. Mee-eters voorkomen en verminderen gaat alleen als je je gezicht ’s ochtends en ’s avonds schoonmaakt met een speciale reiniger. En dan bedoelen we niet gewoon zeep. Dat droogt je huid uit, waardoor die meer talg gaat aanmaken om de droogte te compenseren, wat op zijn beurt weer leidt tot meer zwarte puntjes.

- Er zijn specifieke reinigingsproducten op de markt die mild genoeg zijn, maar wel effectief de zwarte puntjes bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan de Charcoal Face Wash van Dr. Organic, de 3-in-1 gezichtsreiniger van Vichy of de Ultra Facial Oil-Free Cleanser van Kiehl's.

- Zoals eerder gezegd, ontstaan mee-eters door overtollige talg én dode huidcellen. Het is dus ook belangrijk om dat laatste aan te pakken en dat doe je door te scrubben. De twee ingrediënten waar je naar moet zoeken op een verpakking zijn glycolzuur of salicylzuur, die allebei exfoliërend werken en verstoppingen afremmen. Zoals de Brightening Face Scrub van Rainpharma en Garnier Pure Active Anti-Mee-Eters Scrub.

- Uit angst om je huid nog vetter te maken, skippen vrouwen vaak vochtinbrengende crèmes. Maar dat leidt tot een tegenovergesteld effect. Blijft je huid te droog, dan zal je huid nog meer talg aanmaken om dit te compenseren. Gevolg: nog meer zwarte puntjes. Kies voor een olievrije crème die niet te vet is, en mijd zware ingrediënten die hydratatie belemmeren, zoals siliconen. Denk bijvoorbeeld aan de Effaclar A.I. crème van La Roche Posay of de Oil-Free Moisture Lotion van Origins.

- Verwen je velletje af en toe met een reinigend en/of exfoliërend masker. Een kleimasker helpt bijvoorbeeld om het vet op je huid te reguleren. Ook diepreinigende maskers die de poriën reinigen en dode huidcellen verwijderen zijn een aanrader. City Block van Clinique is goed en ook het Charcoal Rescue Masque van Dermalogica verricht wonderen.

- Mee-eters verdwijnen helaas niet van de ene dag op de andere. Wie zich er té veel aan stoort, wendt zich best tot een schoonheidsspecialist. Die weet precies hoe je ze verwijdert zonder dat er littekens achterblijven of je nog meer last krijgt.

- Komt er maar geen einde aan, dan ga je best eens langs de dermatoloog. Die kan je antibiotica voorschrijven die de talgproductie afremt of crèmes zoals tretinoïne en adapaleen. Tenslotte helpt bij sommige vrouwen de anticonceptiepil om zwarte punten te laten verdwijnen.