Wat je best draagt op warme dagen met regen Timon Van Mechelen

23 mei 2018

14u04 0 Style Het is grijs en regenachtig vandaag en morgen, maar tegelijkertijd is het ook warm. Zowat de meest vervelende combinatie om je gepast voor te kleden. Want in een regenjas zweet je je de pleuris, maar wat draag je dan wel? Wij geven tips.

Stoffen die ademen

Het is niet de eerste keer dat we dit schrijven, maar zeker bij temperaturen boven de twintig graden is het belangrijk om ademende stoffen te dragen die je lichaam koel houden. Kunststoffen zoals polyester en viscose laten geen lucht door, dus die vermijd je beter. Kies voor kledingitems van katoen, zijde of eventueel een lichte wolsoort. Gelukkig vind je tegenwoordig niet alleen maar in het duurdere segment kledij in deze natuurlijke materialen. Heel wat ketens mixen wel nog steeds natuurlijke en kunststoffen met elkaar om de prijs te drukken, waardoor het ademende effect verloren gaat. Altijd dus even goed op het kledinglabel letten.

1. Gestreepte katoenen top van Arket, € 39,00, online en in de winkel te koop.

2. Truitje van extra fijne merinoswol van Uniqlo, € 29,90, online en in de winkels te koop.

Drukke prints onderaan

Een paraplu biedt soelaas voor de bovenkant van je lijf, maar je benen worden alsnog zeiknat in een regenbui. Tenzij je in regenbroek de straat op wil, kun je daar helaas niet veel aan doen. Maar als je bijvoorbeeld een belangrijke presentatie hebt en je wil er niet uitzien als een verzopen waterkieken, kun je wel een broek of rok dragen met drukke print. Regenvlekken vallen daarop een stuk minder op. Kies wederom voor stuks van natuurlijke materialen, die drogen namelijk sneller op. Denim is de uitzondering op de regel en heeft net heel lang nodig om op te drogen.

1. Gestreepte gele broek van Scotch & Soda, € 109,95, online en in de winkels te koop.

2. Broek met legerprint van Baum und Pferdgarten, € 179,00, o.a. online te koop.

(Nep)leder schoeisel

Leder wordt zelfs na bussen waterdichte spray erover spuiten nooit volledig waterdicht, neplederen wel. Dat lees je inderdaad goed: nepleder. Hoewel we normaal gezien geen groot voorstaander zijn van nep – wegens niet duurzaam en slecht(er) van kwaliteit – is het wel het beste materiaal om regen mee te trotseren. Extra voordeel: nepleder is spotgoedkoop.

1. Witte laarsjes van Primark, € 19,00, in de winkels te koop.

2. Cowboylaarsjes van Topshop, € 110,00, online te koop.

3. Air Monarch IV sneakers van Nike, € 54,95, via Zalando.