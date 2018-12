Wat is een huidbarrière en hoe weet je of die van jou beschadigd is? TVM

28 december 2018

10u54 0 Style Als het over gezichtsverzorging gaat, komt het woord huidbarrière vaak terug. Dat het koude weer, luchtvervuiling en andere zaken die beschadigen en dat je dringend producten moet kopen om de opgelopen schade te herstellen. Maar wat is dat nu juist die huidbarrière en kun je op een bepaalde manier zien of jij inderdaad snel naar de winkel moet hollen om lotions en potions aan te schaffen?

Heel simpel kun je stellen dat de bovenste lagen van je huid de huidbarrière vormen. (Dode) hoorncellen en huidvetten dienen samen als een soort van afscheidingsmuur tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Dat gaat van zonlicht tot rook en airconditioning. Daarbij is het wel degelijk belangrijk dat je huidbarrière in goede conditie is, anders hebben die schadelijke invloeden vrij spel en dat leidt tot snellere rimpelvorming, meer onzuiverheden en een droge en gevoelige huid. En dat wil je natuurlijk niet.

Hoe weet je of je huidbarrière in goede conditie is?

Ook dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Als je huidbarrière goed werkt, voelt je huid glad en soepel aan. Zoals een babyhuidje eigenlijk. Is het huidoppervlak beschadigd, dan ziet je huid er droog en dof uit en voelt het ruw en hobbelig aan. Natuurlijk kan de barrière ook maar een beetje beschadigd zijn, het hoeft dus niet altijd zo extreem te zijn.

Hoe houd je je huidbarrière in topvorm?

Er zijn tal van producten op de markt die specifiek bedoeld zijn om je huidbarrière te herstellen. Bijvoorbeeld het Midnight Recovery Concentrate van Kiehl’s, de Peptide Booster van Paula’s Choice en de Rijke Crème Voor De Overgevoelige Huid van Avène. Maar natuurlijk is voorkomen beter dan genezen, alleen al omdat je dan geen geld hoeft uit te geven aan dure producten. Een aantal tips:

- Gebruik nooit producten met alcohol in. Die lossen namelijk de huidvetten op, waardoor je alleen maar meer last krijgt.

- Was je gezicht niet met te warm water, maar met lauwwarm of koud water.

- Scrub niet te hard of gebruik geen scrub met te grote ‘korrels’. Eigenlijk kun je beter je gezicht helemaal niet scrubben. Kies in de plaats voor een zachte exfoliant op basis van salicylzuur of glycolzuur.

- Gebruik een milde cleanser om je gezicht te reinigen. Bij de apotheek vind je verschillende reinigers voor een gevoelige huid.

- Vermijd ook producten met geurstoffen of parfum in, die irriteren je huid alleen maar.

- Gebruik dag in dag uit, ook in de winter, zonnebescherming op je gezicht. Zonlicht en de bijhorende UV-stralen zijn één van de grootste oorzaken van een beschadigde huidbarrière.