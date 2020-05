Wat een topstukken: deze blouses, topjes en hemden zijn trendy deze zomer Hilde Geudens

14 mei 2020

18u11

Bron: NINA 1 Style Ze zijn er in soorten en maten. Chic en basic. Wie dit seizoen helemaal mee wil zijn, gaat voor deze tops.

Mannenhemd

Keurig, klassiek en een dress-upexemplaar dat altijd klopt, ook in een zomerse setting. Shop het hemd te groot (oversized staat cooler dan nauwsluitend) en stop het in je rok of broek.

Hemd van Arket, 69 euro, online te koop.

Rok van Essentiel Antwerp, 265 euro, online te koop.

Sandalen met hoge hak van Twinset, 324,95 euro, via Zalando te koop.

Ketting van Diamanti Per Tutti, 130 euro, online te koop.

Statementkraag

Een vleugje romantiek aan je outfit toevoegen doe je met een (witte) bloes met een grote kraag, versierd met ruches of kant. Draag het als eyecatcher op zich of onder een gebreide vest, jurk of sweater, zodat het kraagje erover kan.

Blouse van Zara, 19,95 euro, online te koop.

Handtas van Essentiel Antwerp, 295 euro, online te koop.

Broek van Gerard Darel, 155 euro, online te koop.

Instappers van 10DAYS, 119,90 euro, online te koop.

Smockbloes

Mag het wat frivoler? Met elastische plooitjes en de nodige puff aan de armen of schouders steel je geheid de show. Ga voor instant chic met een plissérok en een hakje, of supercool met een hogetaillejeans en sneakers.

Blouse van & Other Stories, 69 euro, online te koop.

Rok van Zara, 39,95 euro, online te koop.

Handtas van Pinko, 320 euro, online te koop.

Sandalen van NA-KD, 49,95 euro, online te koop. (Psst: op de Nationale NINAwebdag kan je deze scoren met 25 procent korting!)

Polo

Dit seizoen zowat het coolste stuk in je kleerkast. Ga voor een exemplaar van fijn tricot in een gedempte kleur. Erg chic. En op zijn best bij minimalistische midirokken en pantalons, maar ook erg leuk met een rechte jeans en chunky sneakers.

Polo van Zara, 25,95 euro, online te koop.

Zonnebril van Marni, 345 euro, online te koop.

Rok van Stand Studio, 469 euro, online te koop.

Sandalen van Mango, 35,99 euro, online te koop.

Pofmouwen

Hoe groter, hoe beter. Weelderige pofmouwen geven je look dat tikje grandeur mee. Ze staan mooi bij midirokken, wijde soepele hogetaillebroeken en op een jeans.

Blouse met pofmouwen van Johanna Ortiz x H&M, 19,99 euro, online te koop.

Broek van Cortefiel, 24,45 euro, via Zalando te koop.

Tas van Mango, 29,99 euro, online te koop.

Sandalen van Steve Madden, 79,99 euro, online te koop.

Padded T-shirt

Een hit op Instagram, het T-shirt met lichtjes oversized schouders, schoudervullingen en een ronde hals. Combineer het simpelweg met een jeans, een hogetaillebroek of -rok, met het shirt erin gestopt.

T-shirt van Massimo Dutti, 25,95 euro, online te koop.

Jeans van Tommy Hilfiger, 119 euro, online te koop.

Handtas van Guess, 139 euro, online te koop.

Sandalen van Mango, 35,99 euro, online te koop.

Hawaïhemd

Ook al ga je niet op reis, toerist spelen mag altijd. Palmprints hoeven niet altijd, ook tie-dye en effen varianten zijn leuk. Kies een cropped en wijd model en je hebt in één klap een look die rockt. Ook leuk als cover-up.

Hawaïhemd van ottod’Ame, 155 euro, online te koop.

T-shirt van Arket, 39 euro, online te koop.

Short van Wright, 225 euro, in verkooppunten te koop.

Sandalen van & Other Stories, 89 euro, online te koop.

Tanktop

Populair in de nineties en weer helemaal terug. Meer basic kan je niet gaan. Het ideale exemplaar is neutraal wit, zwart of beige en past bij alles. Een satijnen midirok, een nette palazzobroek, je favoriete jeans,...

Tanktop van Mango, 19,99 euro, online te koop.

Broek van Xandres, 139 euro, online te koop.

Handtas van ottod’Ame, 185 euro, online te koop.

Sandalen van Zara, 25,95 euro, online te koop.