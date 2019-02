Wat draag je in godsnaam als het ’s ochtends ijskoud is en overdag lenteweer? Timon Van Mechelen

15 februari 2019

10u06 0 Style In de ochtend heb je het zelfs met een sjaal en handschoenen aan nog ijskoud, tegen de middag zit je dan weer te puffen van de warmte en ’s avonds na het werk wil je jezelf alweer verstoppen in je dikste winterjas. Dit verwarrende weer leidt bij velen tot – begrijpelijk ook - kleine kledingcrisissen. Enkele tips.

Laagjes

Het is een beetje een open deur intrappen, maar verschillende laagjes boven elkaar dragen is zonder twijfel de meest efficiënte tip met dit soort weer. Trek ’s ochtends bijvoorbeeld een dikke trui aan boven een blouse, zodat je overdag gewoon die trui kunt uitdoen en je er nog steeds leuk uit ziet. Ook een zomerjasje onder een winterjas dragen is om dezelfde reden handig. Bovendien hoef je op die manier ook al die leuke zomerstuks niet de hele winter lang op te bergen op zolder.

Natuurlijke materialen

Het is niet de eerste keer dat we dit zeggen, maar natuurlijke materialen zijn en blijven de beste optie bij eender welke temperatuur. Zéker als het op dezelfde dag zowel koud als warm is. Stoffen als wol, kasjmier en katoen passen zich namelijk op natuurlijk wijze aan de temperatuur aan. Als het koud is houden ze je warm, eens het warmer wordt laten ze lucht door waardoor je niet zweet als een rund. Gelukkig vind je kledij in deze natuurlijke materialen tegenwoordig niet alleen in het duurdere segment. Heel wat ketens mixen wel nog steeds natuurlijke en kunststoffen met elkaar om de prijs te drukken, waardoor het ademende effect verloren gaat. Altijd dus even goed op het kledinglabel letten.

Leggings mogen voor 1 keer

Voor we een razende Jani achter ons aan krijgen: nee, leggings hoor je naar onze mening ook niet te dragen als broek. Maar ze zijn met dit weer wel handig om ’s ochtends en ’s avonds onder een broek of jurk te dragen. Tijdens je middagpauze kun je ze dan weer even uittrekken om later weer aan te doen, moest dat nodig zijn.

Accessoires

Als je nu naar buiten kijkt, wil je waarschijnlijk niet eens meer denken aan handschoenen, sjaals en mutsen. ’s Ochtendsvroeg komen ze echter wel nog goed van pas, zeker als je bijvoorbeeld op de fiets zit. Gelukkig zijn ze klein genoeg om snel op te bergen. Houd ze dus nog even bij in je handtas voor de lente écht in het land is.

Hieronder 3 outfits ter inspiratie:

Kort jasje met print van Fabienne Chapot, € 139,99, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

De ribcage pleated cropped jeans van Levi’s, € 109,95, online en in de winkels te koop.

Trenchcoat van Primark, € 28, in de winkels te koop.

Trui van Monki, € 25, online en in de winkels te koop.

Enkellaarsjes van Fiamme, € 249, online en o.a. bij Monar te koop.

Merinowollen coltrui van Uniqlo, € 14,90, online en in de winkels te koop.

Trainingsbroek met glitters van Fred+Ginger, € 99,95, online en in de winkels te koop.

Jas van gerecycleerd denim van Weekday, € 70, in de winkels te koop.

Nylon bomberjas van Arket, € 79, online en in de winkels in Brussel en Antwerpen te koop.

Handtas van Jerome Dreyfuss, € 470, online te koop.

Sneakers met platformzool van Steve Madden, € 109,99, online te koop.

Jurk met riem van Zara, € 49,95, online en in de winkels te koop.

Vegan zilveren laarzen van Dr. Martens, € 160, online en in de winkels te koop.

Wollen trui van Samsøe & Samsøe, € 219, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

Teddy jas van C&A, € 69, online en in de winkels te koop.

Sjaaltje van Petit Bateau, € 15, online en in de winkels te koop.