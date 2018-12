Wat doe je het best: je haar nat of droog laten knippen? Nele Annemans

11 december 2018

11u05

Bron: Goed Gevoel 0 Style Begint jouw kappersbezoek, net zoals het onze steevast - na het gebruikelijke roddelpraatje - met een wasbeurt? Of laat jij je haar droog knippen? Want blijkbaar hoeven niet alle coupes eerst gedoopt te worden in de wasbak. Maar wanneer laat je je haar dan het best nat of droog knippen? We leggen het je graag even uit.

Nat

Als je steile lokken verkiest, of een rechte snit wil zoals een blunt lob, was je je haren beter, voordat je ze laat knippen. Dat is en blijft de makkelijkste manier om mooie, rechte lijnen te verkrijgen. Daarnaast is het de beste manier om piekjes te knippen. Elke kronkel in droog haar kan er immers voor zorgen dat je snit te kort uitvalt.

Droog

Als je kies voor natuurlijke krullen of golven (lees: om je haar niet elke dag te lijf te gaan met een stijltang), laat je je haren het best droog knippen. Met deze techniek heeft je kapper immers een beter idee van hoe je krullen in het echt vallen en hoe ze hebt best geknipt worden om er nog beter uit te zien. Ook voor wie met wat haarproblemen worstelt, bijvoorbeeld als je haardos aan de ene kant dikker is dan aan de andere kant, kies je liever voor de droge techniek, omdat haarstylisten dan beter kunnen zien hoe het valt en, waar nodig, kunnen ingrijpen.