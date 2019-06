Wat doe je aan als het warm en nat is buiten, maar ‘s ochtends en ‘s avonds koud? Timon Van Mechelen

14 juni 2019

13u02 0 Style Moest het niet dag in dag uit pijpenstelen regenen, zou het eigenlijk aangenaam lente- en zelfs zomerweer zijn. Met temperaturen boven de 20 graden is het best warm buiten, al valt dat ‘s ochtends en ‘s avonds dan weer tegen. Rijst de vraag: wat trek je in godsnaam aan?

Belangrijk bij dit typische Belgische zomerweer is om op de stoffen te letten die je aantrekt. Op vlak van schoenen kies je best voor een synthetisch materiaal (kunstleer of plastic) omdat water daar afglijdt. Zo vermijd je natte en daarna stinkende sokken. Qua kleren doe je net het tegenovergestelde. Natuurlijke materialen zoals katoen en linnen laten lucht door en drogen ook sneller op.

Een katoenen T-shirt met lange mouwen en een jasje - denk een bomber jack, een jeansjasje of een lichte trench - is een ideale combinatie. Combineer met een losse broek of kuitlange rok. Vermijd te spannende kledingstukken zoals een skinny jeans, wegens extra oncomfortabel bij klam weer. Het jasje kan je naar wens nog uitdoen als het te warm is, ‘s ochtends en ‘s avonds heb je het dan tenminste niet koud.

2 voorbeeld-outfits ter inspiratie:

1/ Jas van linnenmix, C&A, € 49,90, online en in de winkels te koop.

2/ Katoenen T-shirt met lange mouwen, American Vintage, € 60, online en in de winkels te koop.

3/ Broek van de duurzame stof tencel, Emily Marant x 10 Days, € 129,90, online te koop.

4/ Schoenen, Mephisto, € 185, online en in de winkels te koop.

5/ Handtas, & Other Stories, € 69, online en in de winkels te koop.

6/ Zonnebril, Marni, € 330, via Matches Fashion.

7/ Doorzichtig regenjasje, Levi’s, € 99,95, online en in de winkels te koop.

8/ Katoenen maxi-jurk, Bel&Bo x NINA, € 39,99, online en in de winkels te koop.

9/ Handtas, HVISK, € 69, via de Bijenkorf.

10/ Zonnebril, Oliver Peoples, € 295, online te koop.

11/ Sokken, Arket, € 4, online en in de winkels te koop.

12/ Sneakers met glitters, J.W. Anderson x Converse, € 130, online en in de winkels te koop.