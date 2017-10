Warm en stijlvol: 10 originele manieren om je sjaal te dragen Sophie Vereycken

08u07 16 Photo by Jacalyn Beales on Unsplash Style Zelfs het meest verbeten zomerkind moet het toegeven: de herfst is gearriveerd. De bomen kleuren één voor één oranje en de frisse wind heeft zich nu ook een weg gebaand naar je garderobe. Hallo, sjaals. Al hoeft zo'n warm wollen exemplaar rond je nek niet automatisch te betekenen dat ook je stijlgevoel ergens diep zit ingeduffeld.

Zelfs al heb je maar één sjaal in huis, dat wil nog niet zeggen dat je er iedere dag exact hetzelfde moet uitzien. Er zijn immers heel wat manieren om die saaie sjaal steeds een nieuwe look te geven.

Lees ook NINA tipt: een statement sjaal van Belgische makelij

1. De klassieker

Zo dragen we onze sjaal allemaal als het snel moet gaan: van de ene schouder naar de andere, en één keer rond je hals gewikkeld. Snel en lekker warm, meer moet dat soms niet zijn.

Photo by Alex Vans-Colina on Unsplash

2. De infinity

De naam zegt het zelf al: een infinity-sjaal is een ronde sjaal zonder eind. Draai hem één of twee keer (afhankelijk van de grootte van de sjaal) rond en klaar is kees. Niet voor niets de favoriete manier van menig fashionista. Heb je geen infinity-exemplaar in huis? Dan maak je die makkelijk zelf door de uiteinden van je favoriete sjaal aan elkaar te knopen en vakkundig te verstoppen.

thinkstock

3. De knoop

Echte Parisiennes leggen gewoon een knoopje in hun sjaal om het gure weer te trotseren. Het staat elegant en is ook nog eens simple comme bonjour. Het enige nadeel? Gure windvlagen kunnen helaas wel al eens onder die sjaal doorglippen.

Instagram @amarello.peru

4. De jaren '50

Eén keer die sjaal over je schouder slaan is lekker warm, modieus en vooral très Audrey Hepburn. Alleen jammer dat je bij iedere windvlaag je sjaal weer netjes over je schouder moet terugleggen.

Instagram @accessorize

5. De drapage

Enkel geschikt voor de warmere herfstdagen: drapeer die sjaal over je schouders en laat hem gewoon loshangen. Favoriet van heel wat celebrities, maar daar in Hollywood halen ze 's winters nu eenmaal nog altijd makkelijk 25 graden. Het leven is niet eerlijk.

Instagram @sallyfazeli

6. De driehoek

Begin met de sjaal voor je, sla de uiteinden achter je nek over elkaar heen en breng ze vervolgens weer naar voren. Vervolgens verstop je ze onder de voorste flap. Let wel op: deze manier werkt het best bij sjaals in een XXL-formaat.

Instagram @vistabellastyle

7. De mama-methode

Je kent het nog wel van vroeger, toen je als vrolijke kleuter 's winters met wanten die uit je mouwen bengelden nog naar school huppelde. Uiteraard ook mét sjaal die je mama vakkundig dubbelplooide en vervolgens de twee uiteinden door het ontstane lusje haalde, zodat geen enkel zuchtje wind jouw koude kindernekje kon bereiken. En eerlijk is eerlijk: met erg guur weer is het nog steeds een topper voor wie niet klappertandend op het werk wil aankomen.

thinkstock

8. De stewardess

Geen zicht met grote sjaals, maar met kleine of luchtige exemplaren staat het erg elegant. Haal je innerlijke stewardess boven en maak een subtiel knoopje aan de zijkant van je nek.

Instagram @red_ua

9. De cape

Een topper voor wie een chique feestje op de planning heeft staan en geen lelijke winterjas aan wil over dat dure kleed. Drapeer je sjaal gewoon over je schouders. Wil je niet dat je kunstige drapage gaat vliegen? Dan maak je toch gewoon een knoopje net onder de hals.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

10. De warmste manier

Wikkel je sjaal twee keer rond je nek, maak een hoge knoop en stop de uiteinden in je jas of onderin. Toegegeven, niet de meest modieuze manier, maar ongetwijfeld de warmste. En dat is ook heel wat waard.

Photo by Inna Lesyk on Unsplash Copy